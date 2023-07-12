Поможет выполнять аудит: KPMG инвестирует $2 млрд в искусственный интеллект

Международный гигант KPMG, предоставляющий аудиторские, налоговые, юридические и консультационные услуги, объявил, что потратит 2 миллиарда долларов на искусственный интеллект и облачные сервисы через расширенное партнерство с Microsoft.

Об этом пишет Reuters.

Фирма заявила, что в рамках пятилетнего партнерства включит искусственный интеллект в основные аудиторские, налоговые и консультационные услуги для клиентов.

Издание пишет, что компании, предоставляющие профессиональные услуги, сталкиваются с замедлением бизнеса, поскольку их клиенты сокращают или откладывают проекты консультирования и трансформации, чтобы сэкономить средства в сложной макроэкономической среде.

Расширенное партнерство поможет KPMG поддерживать 2500 клиентов, обслуживаемых совместно KPMG и Microsoft.

В июне KPMG также испытала экономические трудности, из-за чего уволила 5% своих сотрудников в США, став первой из четырех крупнейших бухгалтерских фирм мира, сократившей количество рабочих мест в стране.

К слову, одно из самых популярных немецких изданий Bild собирается заменить ряд работников искусственным интеллектом в рамках программы по сокращению расходов на 100 млн евро.

Отмечается, что искусственным интеллектом планируется заменить редакторов, заместителей редакторов, корректоров и фоторедакторов. Увольнения предусмотрены в рамках программы сокращения расходов на 100 млн евро.

Отметим, что Великобритания также активно наращивает инвестиции в исследование и разработку искусственного интеллекта. Если это позволит увеличить вычислительную мощность и усовершенствовать цифровые навыки ИИ, то удастся увеличить ВВП на 400 миллиардов фунтов стерлингов.