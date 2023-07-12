Допоможе виконувати аудит: KPMG інвестує $2 млрд у штучний інтелект

Міжнародний гігант KPMG, який надає аудиторські, податкові, юридичні та консультаційні послуги оголосив, що витратить 2 мільярди доларів на штучний інтелект і хмарні сервіси через розширене партнерство з Microsoft.

Про це пише Reuters.

Фірма заявила, що в рамках п’ятирічного партнерства включить штучний інтелект у свої основні аудиторські, податкові та консультаційні послуги для клієнтів.

Видання пише, що компанії, які надають професійні послуги, стикаються з уповільненням бізнесу, оскільки їхні клієнти скорочують або відкладають проекти консультування та трансформації, щоб заощадити кошти в складному макроекономічному середовищі.

Розширене партнерство допоможе KPMG підтримувати 2500 клієнтів, які обслуговуються спільно KPMG і Microsoft.

У червні KPMG також відчула економічні труднощі, через що звільнила 5% своїх співробітників у США, ставши першою з чотирьох найбільших бухгалтерських фірм світу, яка скоротила кількість робочих місць у країні.

До слова, одне з найпопулярніших німецьких видань Bild збирається замінити низку працівників штучним інтелектом у рамках програми скорочення витрат на 100 млн євро.

Зазначається, що штучним інтелектом планують замінити редакторів, заступників редакторів, коректорів та фоторедакторів. Звільнення передбачені у рамках програми скорочення витрат на 100 млн євро.

Зазначимо, що Велика Британія також активно нарощує інвестиції в дослідження та розробку штучного інтелекту. Якщо це дозволить збільшити обчислювальну потужність і вдосконалить цифрові навички ШІ, то країні вдасться збільшити ВВП на 400 мільярдів фунтів стерлінгів.