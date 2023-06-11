Microsoft перевезет лучших экспертов по искусственному интеллекту из Китая в Канаду

Корпорация Майкрософт перевозит некоторых из своих лучших исследователей искусственного интеллекта из Китая в Канаду, что угрожает уничтожением важного тренировочного центра для подготовки специалистов в азиатской стране.

Об этом пишет Financial Times.

Ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом, издание сообщает, что Microsoft Research Asia, расположенная в Пекине, начала готовить документы для переезда ведущих экспертов по искусственному интеллекту из столицы Китая в свой институт в Ванкувере. К переезду могут привлечь 20-40 сотрудников.

По сообщению FT, именно в Канаде Microsoft создает новую лабораторию, где работают эксперты со всего мира. Исследователи описали этот шаг как так называемый Ванкуверский план. Знающие об этом решении назвали его ответом на обострение политического напряжения между США и Китаем, а также как защитный маневр, чтобы предотвратить похищение лучших талантов отечественными технологическими группами, которые отчаянно нуждаются в исследователях ИИ для разработки внутренних версий OpenAI ChatGPT.

Любое решение о перемещении ведущих исследователей искусственного интеллекта рискует вызвать гнев в Пекине, пытавшийся заманить высокотехнологичных китайских исследователей, работающих за границей, обратно на материк через щедрые гранты и престижные преподавательские должности.

Основанная тайваньским компьютерным ученым Ли Кай-Фу, MSRA являлась важным учебным центром для китайских технических талантов. В список звездных выпускников Alibaba входят главный технический директор Alibaba Ван Цзянь, руководитель SenseTime Сюй Ли и Инь Ци, руководитель группы искусственного интеллекта Megvii.

Microsoft работает в Китае более трех десятилетий. Согласно сообщению компании WeChat в сентябре, Microsoft имела 9000 сотрудников в Китае, более 80 процентов из которых являются инженерами программного обеспечения или работали в исследованиях и разработках.

В этой же публикации было объявлено о планах найма еще 1000 сотрудников в стране. Но большинство инженерных талантов в Китае работает над глобальными продуктами, что может стать более проблематичным для американской компании, если связи между Пекином и Вашингтоном ухудшатся.

Компания Microsoft настолько сосредоточилась на разработке и изучении новых моделей ИИ, что даже замораживает индексацию зарплаты, а сэкономленные средства инвестирует в искусственный интеллект.

В компании подчеркнули, что этот шаг как необходим для получения достаточной прибыли для инвестирования в основной переход платформы на искусственный интеллект.

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