Microsoft перевезе найкращих експертів зі штучного інтелекту з Китаю до Канади

Корпорація Майкрософт перевозить деяких із своїх найкращих дослідників штучного інтелекту з Китаю до Канади, а це загрожує знищенням важливого тренувального центру для підготовки спеціалістів у азіатській країні.

Про це пише Financial Times.

Посилаючись на людей, які знайомі з цим питанням, видання повідомляє, що Microsoft Research Asia, яка розташована в Пекіні, почала готувати документи для переїзду провідних експертів зі штучного інтелекту зі столиці Китаю до свого інституту у Ванкувері. До переїзду можуть залучити 20-40 співробітників.

За повідомленням FT, саме у Канаді Microsoft створює нову лабораторію, у якій працюють експерти з усього світу. Дослідники описали цей крок як так званий "Ванкуверський план". Ті, хто знає про це рішення, назвали його відповіддю на загострення політичної напруги між США та Китаєм, а також як захисний маневр, щоб запобігти викраданню найкращих талантів вітчизняними технологічними групами, які відчайдушно потребують дослідників ШІ для розробки внутрішніх версій OpenAI ChatGPT.

Будь-яке рішення про переміщення провідних дослідників штучного інтелекту ризикує викликати гнів у Пекіні, який намагався заманити високотехнологічних китайських дослідників, які працюють за кордоном, назад на материк через щедрі гранти та престижні викладацькі посади.

Заснована тайванським комп’ютерним науковцем Лі Кай-Фу, MSRA була важливим навчальним центром для китайських технічних талантів. До списку зіркових випускників Alibaba входять головний технічний директор Alibaba Ван Цзянь, керівник SenseTime Сюй Лі та Інь Ці, керівник групи штучного інтелекту Megvii.

Microsoft працює в Китаї більше трьох десятиліть. Згідно з повідомленням компанії WeChat у вересні, Microsoft мала 9000 співробітників у Китаї, понад 80 відсотків з яких є інженерами програмного забезпечення або працювали в дослідженнях і розробках.

У цій же публікації було оголошено про плани найняти ще 1000 співробітників у країні. Але велика частина інженерних талантів у Китаї працює над глобальними продуктами, що може стати більш проблематичним для американської компанії, якщо зв’язки між Пекіном і Вашингтоном погіршаться.

Компанія Microsoft настільки зосередилася на розробці та вивченні нових моделей ШІ, що навіть заморожує індексацію зарплатні, а заощаджені кошти інвестує в штучний інтелект. В компанії наголосили, що цей крок як необхідний для отримання достатнього прибутку для інвестування в основний перехід платформи на штучний інтелект.

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