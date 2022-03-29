Nokia помогла РФ запустить мощную шпионскую сеть – СМИ

Финская технологическая компания Nokia помогла Российской Федерации создать масштабную шпионскую систему для прослушивания телефонных разговоров, перехвата электронной почты и текстовых сообщений, а также для отслеживания других интернет-связей.

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Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на документы компании, Nokia более пяти лет предоставляла оборудование и услуги для связи СОРМ ("Система оперативно-розыскной деятельности") с крупнейшим поставщиком телекоммуникационных услуг России МТС.

В издании отмечают, что Nokia непосредственно не разрабатывает технологию для перехвата коммуникации.

В то же время она сотрудничала с российскими компаниями для планирования, оптимизации и устранения неисправностей подключения системы СОРМ к сети МТС.

По данным NYT, "система также, скорее всего, используется и сейчас, поскольку президент Владимир Путин отсекает и умалчивает антивоенные голоса внутри России".

В свою очередь в Nokia не отрицают достоверность документов, однако заявляют, что согласно законодательству РФ компания должна производить продукты, позволяющие российскому оператору связи подключаться к системе СОРМ.

В Nokia также подчеркнули, что не производят, не устанавливают и не обслуживают оборудование СОРМ.

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