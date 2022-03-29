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- ІТ та Телеком
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Nokia допомогла РФ запустити потужну шпигунську мережу — ЗМІ
Фінська технологічна компанія Nokia допомогла Росії створити масштабну шпигунську систему для прослуховування телефонних розмов, перехоплення електронної пошти та текстових повідомлень, а також для відстеження інших інтернет-зв'язків.
Як повідомляє The New York Times (NYT) з посиланням на документи компанії, Nokia понад п'ять років надавала обладнання та послуги для зв'язку СОРМ ("Система оперативно-розшукової діяльності") з найбільшим постачальником телекомунікаційних послуг Росії МТС.
У виданні наголошують, що Nokia безпосередньо не розробляє технологію для перехоплення комунікації.
У той же час вона співпрацювала з російськими компаніями для планування, оптимізації та усунення несправностей підключення системи СОРМ до мережі МТС.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За даними NYT, "система також, швидше за все, використовується і зараз, оскільки президент Володимир Путін відсікає та замовчує антивоєнні голоси всередині Росії".
У свою чергу в Nokia не заперечують достовірність документів, проте заявляють, що згідно до законодавства РФ компанія повинна виробляти продукти, що дозволяють російському оператору зв'язку підключатися до системи СОРМ.
У Nokia також підкреслили, що не виробляють, не встановлюють і не обслуговують обладнання СОРМ .
Раніше повідомлялося, що керівництво Кіберполіції України звернулося до найбільших світових VPN-сервісів із проханням припинити співпрацю з Російською Федерацією.
Нагадаємо, у червні минулого року Служба безпеки України уклала дві угоди з фірмою "Інсайд Солюшнс" щодо закупівлі обладнання та програмного забезпечення для пошуку абонентів мобільного зв'язку в режимі реального часу на загальну суму 129,47 млн грн.