От клаудов до агро: в какие продукты продолжит инвестировать Киевстар

За 26 лет на украинском рынке Киевстар стал не просто крупнейшим мобильным оператором, а масштабной инновационной компанией, сервисами которой пользуется каждый второй бизнес Украины.

Вместе с основными услугами мобильной связи и интернета компания развивает направление для бизнеса и государственного сектора. В частности, создает и предоставляет цифровые решения, которые помогают расти, масштабироваться, хранить данные — такие как Big Data, IoT, RTK, облачные решения и т.д.

В рамках Business Wisdom Summit B2B-директор Киевстар Константин Вечер рассказал больше о бизнес-направлениях, в которые компания продолжит инвестировать. Кратко публикуем главное.

Клаудные решения для бизнеса

В облачных технологиях Киевстар является стратегическим партнером компании Microsoft — работает с ними более 4 лет, имеет большую команду, уникальный опыт и экспертизу. Сейчас мы предоставляем услуги более чем 500 компаниям по развитию облачной среды.

В начале полномасштабной войны Microsoft разработала уникальную программу, в рамках которой почти все сервисы и продукты предоставляли украинскому бизнесу бесплатно. Теперь услуги станут платными, однако наш особый статус партнера Microsoft позволяет объединить облачные решения от Microsoft с услугами телекома. Это дает украинским компаниям ряд организационных и финансовых преимуществ.

Кроме того, мы начали сотрудничество с еще одним облачным провайдером мирового уровня – Amazon Web Service. Мы планируем стать официальным представителем компании в украинском бизнес-сегменте и оказывать экспертизу и сервисную поддержку на рынке. Это позволит украинским компаниям использовать гипермасштабируемость и скорость AWS, чтобы разворачивать собственные сервисы или использовать большие массивы данных.

Также в планах компании еще одно международное сотрудничество с не менее влиятельным игроком на клаудном рынке.

Big data для аналитики и таргетированных коммуникаций

Еще одно бизнес-направление компании, которое за 4 года стало отдельным полноценным бизнесом — Big Data решения. Мы и дальше будем инвестировать в это направление и развивать его под потребности клиентов.

К нам приходят с запросами и идеями, как алгоритмы обработки данных могут ускорить выход их продукта на рынок. Мы ищем рациональные предложения, как оценить возможности сегментации клиентской базы, как их правильно таргетировать, как правильно сделать портрет клиента.

Отрасли, где наиболее востребована Big Data — это финансовый сектор (инструменты скоринга, антифрода), ритейл (продвижение товаров и продуктов на рынке по отдельным сегментам целевой аудитории). Еще одно направление, в котором мы развиваемся - это диджитал advertising. Благодаря ей мы планируем помогать бизнесам в таргетинге через веб-инструменты.

RTK-технологии для агро- и гуманитарного разминирования

Еще один важный проект, который Киевстар развивает с 2023 года, — мобильная сеть RTK для сигнала точного позиционирования на местности. Это известная технология в аграрном бизнесе, которая используется для "умного земледелия". Сейчас Киевстар предоставляет услугу крупным украинским агрохолдингам. Эта технология применяется в строительстве и логистике.

Не менее перспективное направление для RTK, которое мы видим, — это гуманитарное разминирование. В прошлом году мы презентовали этот проект во время открытия сбора средств для инженерно-саперных бригад, инициированного Киевстаром совместно с фондом "Вернись живым".

А недавно Киевстар подписал меморандум с группой компаний охранного холдинга Шериф, который получил лицензию на разминирование. И сейчас наши и их инженерные команды тестируют оборудование, чтобы с помощью RTK обнаруживать взрывоопасные предметы. Надеюсь, уже скоро мы сможем продемонстрировать результаты этого сотрудничества.