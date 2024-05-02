Від клаудів до агро: в які продукти продовжить інвестувати Київстар

За 26 років на українському ринку Київстар став не просто найбільшим мобільним оператором, а масштабною інноваційною компанією, сервісами якої користується майже кожний другий бізнес України.

Разом із основними послугами мобільного зв’язку та інтернету компанія розвиває напрямок для бізнесу та державного сектору. Зокрема створює та надає цифрові рішення, які допомагають зростати, масштабуватися, зберігати дані — такі як Big Data, IoT, RTK, хмарні рішення тощо.

У рамках Business Wisdom Summit B2B-директор Київстар Костянтин Вечір розповів більше про бізнес-напрямки, в які компанія продовжить інвестувати. Коротко публікуємо головне.

Клаудні рішення для бізнесу

У хмарних технологіях Київстар є стратегічним партнером компанії Microsoft — працюємо з ними понад 4 роки, маємо велику команду, унікальний досвід та експертизу. Зараз ми надаємо послуги понад 500 компаніям з розбудови хмарного середовища.

На початку повномасштабної війни Microsoft розробила унікальну програму, в рамках якої майже всі сервіси і продукти надавали українському бізнесу безкоштовно. Наразі послуги стануть платними, однак наш особливий статус партнера Microsoft дозволяє об’єднати хмарні рішення від Microsoft з послугами телекому. Це дає українським компаніям низку організаційних і фінансових переваг.

Крім того, ми розпочали співпрацю зі ще одним хмарним провайдером світового рівня - Amazon Web Service. Ми плануємо стати офіційним представником компанії в українському бізнес-сегменті і надавати експертизу і сервісну підтримку на ринку. Це дозволить українським компаніям використовувати гіпермасштабованість і швидкість AWS, щоб розгортати власні сервіси чи використовувати великі масиви даних.

Також у планах компанії ще одна міжнародна співпраця з не менш впливовим гравцем на клаудному ринку.

Big data для аналітики та таргетованих комунікацій

Ще один бізнес-напрямок компанії, який за 4 роки роки став окремим повноцінним бізнесом — Big Data рішення. Ми й надалі будемо інвестувати в цей напрямок і розвивати його під потреби клієнтів.

До нас приходять із запитами та ідеями, як алгоритми обробки даних можуть пришвидшити вихід їхнього продукту на ринок. Ми шукаємо раціональні пропозиції, як оцінити можливості сегментації клієнтської бази, як їх правильно таргетувати, як правильно зробити портрет клієнта тощо.

Галузі, де найбільше затребувана Big Data - це фінансовий сектор (інструменти скорингу, антифроду), ритейл (просування товарів і продуктів на ринку за окремими сегментами цільової аудиторії). Ще один напрямок, у якому ми розвиваємось — це диджитал advertising. Завдяки ньому ми плануємо допомагати бізнесам у таргетингу через веб-інструменти.

RTK-технології для агро та гуманітарного розмінування

Ще один важливий проєкт, який Київстар розвиває з 2023 року — мобільна мережа RTK для сигналу точного позиціонування на місцевості. Це відома технологія в аграрному бізнесі, яка використовується для “розумного землеробства”. Зараз Київстар надає послугу для великих українських агрохолдингів. Також ця технологія застосовується у будівництві та логістиці.

Не менш перспективний напрямок для RTK, який ми бачимо, — це гуманітарне розмінування. Минулого року ми презентували цей проєкт під час відкриття збору коштів для інженерно-саперних бригад, ініційованого Київстар спільно з фондом “Повернись живим”.

А нещодавно Київстар підписав меморандум з групою компаній охоронного холдингу “Шериф”, який отримала ліцензію на розмінування. І зараз наші та їхні інженерні команди тестують обладнання, щоб за допомогою RTK виявляти вибухонебезпечні предмети. Сподіваюсь, вже скоро ми зможемо продемонструвати результати цієї співпраці.