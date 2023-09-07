Почему инвестиционные фонды становятся "умными нянями" для украинских стартапов. Рассказывает Виктория Тигипко, TA Ventures

Готовы ли иностранные инвесторы финансировать украинские стартапы? Какие реформы следует провести в стране, чтобы привлечь больше инвестиций? Какие технологические отрасли наиболее перспективны для развития в Украине? Почему TA Ventures фактически живет в самолетах и находится на связи с основателями стартапов в режиме 24/7? Обо всем этом Delo.ua рассказала Виктория Тигипко, управляющая партнерша TA Ventures.

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TA Ventures Год основания: 2010 Сколько человек работает в команде: 21 На каких стадиях инвестируют: pre-seed, seed Сколько реализовано инвестиций: 65 В какие отрасли инвестируют: digital health, bio tech, fin tech, cyber security и т.д.

О состоянии украинских стартапов и инвестиционных настроениях в мире

Вы многое общаетесь с командами украинских стартапов, презентуете Украину на инвестиционных площадках мира. Как изменилась наша стартап экосистема за полтора года полномасштабной войны?

– После 24 февраля 2022 года украинские стартапы находятся в сложной ситуации. Согласно опросам, где-то 10-12% закрылись, 5% хотят сокращать деятельность. Но большинство планирует работать и дальше.

Также необходимо отметить, что около 70 % стартапов работает не только на украинском рынке. Околол 30 % ориентируются в основном на международные рынки.

Следует отметить, что бизнес правильно действует, пытаясь работать за границей. Таким образом, стартапы имеют больше возможностей получить финансирование.

Украинские стартапы фактически выживают, потому что работают на небольших оборотах. Таких сегодня почти 90%. Все они нуждаются в постоянной финансовой поддержке.

Сейчас глобальная айти-отрасль находится в рецессии, поэтому финансирование новых проектов уменьшается. Следовательно, растет конкуренция за внимание инвесторов со стороны стартапов, в том числе и украинских. Как теперь инвесторы сменяют горизонт планирования?

– В целом, глобальная рецессия и война в Украине привели к спаду активности на рынках капитала. В результате инвестиции сократились где-то на 30% плюс. Это серьезные цифры.

Сейчас инвесторы очень тщательно выбирают компании, чтобы вложить деньги. Сегодня они ставят для стартапов горизонт планировки – в 3-5 лет. За это время компания должна стать самоокупающейся.

Какие же стартапы выбирают международные инвесторы?

- Чтобы стартап заинтересовал инвестора, компания должна включать в себя следующие характеристики: проект должен иметь крутую идею, которая будет востребована в мире, несмотря на войну, кризис и другие проблемы. Такая идея должна экономить время и деньги клиентов. За эту идею готовы платить бизнес или простые люди.

Именно такой продукт или услугу хотят видеть инвесторы в стартапах, поскольку эти тренды активно наблюдаются во всем мире: в Европе, США, Азии.

О секретах успешного поиска стартапами инвестиций за границей

Несмотря на рецессию, украинские стартапы уже привлекают большие инвестиции. Как поступить небольшим компаниям, чтобы получить необходимое финансирование?

- Давайте говорить прямо: больше денег поднимают компании с украинскими корнями, но это уже серьезный международный бизнес. Например, это Near Protocol, Preply, AirSlate, Fintech Farm и т.д. То есть, если у компаний есть перспективы для развития бизнеса, они всегда смогут получить финансирование.

Но важно смотреть на ситуацию реалистично. Из-за глобальной рецессии и войны в Украине денег стало меньше. Поэтому украинский бизнес должен изменить свой подход к поиску инвестиций. Следует уменьшить аппетиты.

В целом украинские стартапы могут действовать по такой схеме.

Первоначально предприниматель должен проанализировать, какие деньги необходимы для развития проекта на следующий год. Это даст понимание, какой минимум нужен для ведения бизнеса с горизонтом планирования на квартал или полгода.

Далее предприниматель с этими расчетами должен идти к инвесторам и общаться по поводу возможностей финансирования. Тогда у стартапа будет больше шансов привлечь средства, поскольку инвесторы смогут увидеть реальную ситуацию по проекту и эти расчеты точно не будут раздуты.

Благодаря такому подходу, стартапы смогут продержаться на плаву следующий год – это минимальный план. Когда инвесторы будут готовы продолжить финансирование, можно думать о перспективах привлечения дополнительных денег, необходимых для развития.

Какие суммы стартапа могут привлечь для реализации проекта в кризис? Где искать деньги?

– В последнее время международные инвесторы все больше обращают внимание на технокомпании, работающие в Восточной и Южной Европе. В этом регионе стартапы могут произвести классный продукт за реальные деньги. То есть для реализации проекта может быть достаточно $100-150 тыс. Такая экспертиза есть и у украинского бизнеса. Поэтому за границей есть смысл обращаться с соответствующими запросами в крупные международные фонды.

Также наши стартапы могут «стучать» в украинские инвестиционные фонды. Или стоит поинтересоваться условиями финансирования в известных компаниях, тоже инвестирующих в интересные проекты. В частности, это Jooble, Genesis и т.д.

Кроме того, в Украине работают инвесторы из других стран, например Дании. Они готовы вкладываться в местный техбизнес, невзирая на риски войны.

То есть инвесторы постоянно поддерживают интерес к украинским стартапам на достаточно стабильном уровне. Уверена, что таких family offices будет все больше, особенно после победы.

Об инвестициях государства в украинские стартапы во время войны

В условиях войны власти помогают технологическим компаниям с финансированием, в частности, через Украинский фонд стартапов. По вашему мнению, достаточно ли власти уделяют внимание поддержке нашей стартап экосистемы?

- Сегодня стартапы активно подают заявки в Украинский фонд стартапов (USF) и другие фонды. Это крутой тренд. Когда команды только приступают к работе, крайне важно обращаться за помощью к USF и привлекать гранты для развития.

Хорошие шансы на получение финансирования имеют компании, сфокусированные на направлениях defense tech и dual-use technology. Это понятно, поскольку в нашей стране нужны smart продукты и услуги военного назначения. Именно поэтому большое внимание USF уделяет развитию программы Brave1 .

Хочу отметить, что стартапы могут получить в USF не только финансирование, но и стать участниками обучающих программ. Это может быть полезно основателям стартапов, желающих эффективно развивать свой инновационный продукт и продвигать его на разных рынках мира.

В целом считаю, что сейчас государство эффективно помогает стартапам в рамках USF. В фонде работает команда из более 200 экспертов. За четыре года работы USF профинансировал 352 компании, провел почти 400 ивентов и отправил около 120 команд на 25 ключевых технологических событий мира.

Так что эти тренды нужно усиливать, чтобы украинская стартап экосистема могла развиваться даже в условиях войны.

Во время войны в Украине была создана карта стартапов. В ее разработке активно участвовала ваша команда. Расскажите какие отрасли в карте стартапов вы считаете наиболее перспективными для привлечения инвестиций?

– Сейчас Украина может привлекать деньги от различных инвесторов, несмотря на полномасштабную войну. Для этого была создана карта стартапов. Эту инициативу TA Ventures реализовал вместе с USF, Минцифры, Минэкономики.

Хочу сказать, что у украинских стартапов есть большие перспективы для развития во многих направлениях. Но я хочу сосредоточить внимание на наиболее актуальных отраслях.

Military tech. Наша страна стала площадкой для реализации инновационных проектов, которые могут быть интересны всему миру. Поэтому нужно разрабатывать соответствующие технологии и запускать их в коммерческое производство. Это может быть производство дронов, создание продуктов для кибербезопасности и т.д.

Biotech. В Украине работает много опытных химиков. Поэтому необходимо также обеспечить бронирование топовых специалистов по научной экосистеме. Это необходимо для развития отрасли и создания производственных площадок. В частности, необходимо сфокусироваться на таких областях, как farm tech, agro tech, food tech и т.д.

При этом следует сделать акцент на решении вопроса нехватки продуктов питания. Дело в том, что население планеты растет: скоро будет проживать 10 млрд человек. Так что актуальным становится производство новых протеинов мяса, рыбы, молока или соответствующих рецептур в лабораторных условиях. Также нужно развивать вертикальные фермы. Все это поможет прокормить людей не только в Украине, но и в мире.

Энергетика. Важно сосредоточиться на развитии атомной энергетики в Украине. В частности, следует сфокусироваться на строительстве мини атомных реакторов. Подобные технологии помогут решить энергетическую проблему в нашей стране.

Строительство. В стране необходимо внедрять новые технологии для восстановления жилищного фонда и инфраструктуры. В данном случае полезно будет использовать достижения иностранных компаний. Хороший пример: PropTech Gropyus. Эта компания может построить здание на 10-15 этажей примерно в месяц. Они употребляют способ конструктора. Такой подход позволит быстро возвести качественные здания, отвечающие современным требованиям: экологичность, сейсмостойкость и т.д.

Также при восстановлении жилья в стране необходимо ставить фокус на использовании отечественных материалов. Это поможет поддержать смежные со строительством отрасли.

Edtech. Из-за ковод и войны в Украине значительно ухудшилось качество образования на всех уровнях – от детского садика до университета. Решить эту проблему поможет диджитализация учебного процесса. Для этого необходимо создать современные программы обучения, которые будут соответствовать международным стандартам.

Как этот процесс должен выглядеть на практике? Считаю, что классы в школах должны стать интерактивными. Весь контент может быть записан в виде видео-уроков. С детьми должны заниматься помощники. Они будут проверять домашнюю и классную работу учащихся.

О возможностях привлечения иностранных инвестиций в Украину

Карта стартапов станет полезна, если международные инвесторы будут готовы вкладывать средства в наши проекты. Но многие боятся заходить в Украину из-за рисков войны. Какие реформы нужно реализовать, чтобы заинтересовать инвесторов?

– Чтобы иностранцы стали больше финансировать украинские стартапы, необходимо сделать несколько важных реформ.

Во-первых, нужно адаптировать украинское законодательство согласно международным нормам. То есть важно обеспечить защиту инвестиций, сделать все процессы прозрачными, избавиться от коррупции. Тогда инвесторы поймут: их интересы защищены, их слышат, им готовы помочь в решении проблем, так что инвестировать в стартапы в Украине можно уверенно даже в условиях полномасштабной войны.

Во-вторых, важно диджитализировать все государственные процессы в стране. Например, необходимо запускать онлайн-систему, которая делает невозможным общение в министерских кабинетах, договоренности через связи, взятки. То есть государственный сервис должен работать так:

- человек записался онлайн для получения какой-либо услуги;

- подготовила необходимые документы;

- когда пришло время, забрала, например, лицензию в офисе госуслуг или получила справку в личном кабинете.

На этом все. Такой подход поможет навести порядок в системе общения граждан и чиновников. Тогда уже не будет места взяткам или личным договоренностям.

Считаю, что как только Украина сможет создать такие правила игры для бизнеса, международные инвесторы будут активно возвращаться в страну, а стартап экосистема получит сильный толчок для восстановления и развития.

Какие еще проблемы нужно решить, чтобы украинские стартапы могли получить больше возможностей для инвестирования?

– В целом, для привлечения инвестиций нужно создать соответствующие условия. Дело в том, что иностранные инвесторы боятся работать в Украине, поскольку не решены проблемы. В частности, речь идет о таком вопросе, как бронирование ключевых айти-специалистов в стартапах.

Помочь в решении этой проблемы может бронирование опытных специалистов-мужчин хотя бы на уровне 15-25% от штата айти-компаний. Если запустить такой механизм, международные инвесторы получают гарантии того, что ключевые игроки в команде будут развивать проект, несмотря на форс-мажоры.

К сожалению, пока вопрос бронирования не решен должным образом. Идут разговоры о необходимости бронирования специалистов в компаниях, работающих в направлениях defense tech (оборонная техника), dual-use technology (технология двойного использования).

Это правильно, поскольку у Украины есть большие перспективы для развития этого сегмента экономики. Но нужно думать и о других направлениях технобизнеса, которые во время войны создают рабочие места, платят налоги и развивают важные проекты.

Какие результаты сможет продемонстрировать украинская стартап экосистема, если международные инвесторы активизируют финансирование проектов?

- Наш опыт показывает, что взвешенные инвестиции в украинские стартапы позволяют добиться крутых результатов. К примеру, за три года технокомпании могут в 10 раз:

"поднять" больше денег;

нанять больше людей;

увеличить свои бизнесы.

Потому маленькие стартапы могут стать большой поддержкой для украинской экономики. Поэтому следует идти по этому пути дальше и развивать направления, которые важны для нашей страны: construction tech, military tech, bio tech, science tech, food tech, agro tech, edtech и т.д.

О правилах поиска стартапов с целью инвестирования в кризис

Расскажите, как во время войны TA Ventures изменила инвестиционную политику? В каких отраслях ищете стартапы? В каких регионах производите инвестиции?

- Наш фонд инвестирует в стартапы в разных странах мира. Сейчас команду интересуют проекты в США, Европе, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии. К примеру, мы внимательно изучаем стартами во Вьетнаме, Испании, Италии и проч. Безусловно, инвестируем в украинские компании.

Если говорить о технологических отраслях, то сегодня TA Ventures сфокусирована на проектах с использованием возможностей искусственного интеллекта (ИИ). То есть нам интересны многие отрасли: digital health, bio tech, cyber security, infrastructure optimization software, robotics software и т.д.

К сожалению, в Украине работает немного стартапов в этом направлении, но мы всегда инвестируем и готовы инвестировать в наши компании, имеющие глобальные перспективы. Потому держим руку на пульсе.

Следует отметить, что TA Ventures инвестирует в компании преимущественно на ранних стадиях. Условно, команда финансирует более 80% таких проектов в рамках планирования. В общей сложности ежегодно мы проводим около 50 инвестиций.

Как ваша команда ищет стартапы и выстраивает диалог с командами, чтобы привлеченные инвестиции работали эффективно?

– В TA Ventures работают только украинцы. Команда практически живет в самолетах. Мы постоянно перемещаемся между Америкой, Европой и Азией. Такой подход верен, поскольку нужно лично общаться с представителями стартапов. Можно сказать, что настоящего венчурного инвестора кормят ноги.

Вообще, наша команда много общается с основателями стартапов. При необходимости TA Ventures поддерживает связь в режиме 24х7. Это очень важно, когда компания находится на ранней стадии развития. Дело в том, что на старте у команд могут появляться многие вопросы. Тогда задача квалифицированного инвестора – предоставить соответствующую консультацию.

Я считаю, что это важный и полезный элемент своего рода smart babysitting (умная няня). Или, если говорить терминологией фондов и стартапов – это элемент venture fund on demand (венчурный фонд по требованию).

Но если у стартапов нет вопросов, наша команда, как говорится, не лезет в душу. При необходимости работаем в режиме звонков – раз в месяц или в квартал. Тогда мы обсуждаем текущие вопросы, решаем проблемы и уточняем планы.

В условиях кризиса, какие инвестиции в стартапы вы готовы реализовывать, используя собственный капитал?

– Знаете, непосредственно я вкладываю большую часть своего капитала в фонд. Раньше это было 60% и даже 100%, сейчас – минимум 25%. Такова инвестиционная политика в TA Ventures, потому что у нас работает команда профессионалов. Этот подход позволяет стартапам понять, что венчурным инвесторам можно доверять. Также стратегия TA Ventures доказывает экспертизу фонда: если мы готовы вкладывать собственные средства в те или иные компании, значит, уверены в избранных стартапах.