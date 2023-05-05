Подскажет кого уволить: во Франции создают чатбот для директоров компаний

Один из популярнейших стартапов Европы внедряет генеративный искусственный интеллект в мир финансовых директоров. Это французский стартап под названием Pigment AI, основанный на программном обеспечении OpenAI. Чат-бот интегрируется в электронные таблицы и информационные панели, используемые для составления финансовых планов.

Программное обеспечение разработано для просмотра данных компании для ответов на такие вопросы, типа "Что мне сделать, чтобы удвоить свой доход в следующем году?", пишет Вloomberg.

Также бот может подсказать, почему текущие прогнозируемые расходы на персонал выше, чем в утвержденном плане на год. Однако он может порекомендовать сократить расходы на персонал или просто уволить людей.

Издание отмечает, что многие компании могут заинтересоваться этим образцом Pigment, поскольку он берет на себя неинтересную часть работы.

Pigment уже тестирует свою услугу ИИ с несколькими клиентами. Стартап привлек 164 миллиона долларов США с момента основания в 2019 году, а прошлогодний доход компании вырос в семь раз.

Появление ИИ уже отображается на работе некоторых мировых компаний. К примеру, американская корпорация IBM планирует приостановить прием людей на должности, которые могут быть заменены искусственным интеллектом в ближайшие годы.

В свою очередь главный экономист корпорации Microsoft Майкл Шварц считает, что искусственный интеллект будет опасен в руках недобросовестных людей.

В общей сложности, почти четверть всех рабочих мест изменятся в течение следующих пяти лет вследствие внедрения искусственного интеллекта, цифровизации и других экономических разработок, таких как переход на "зеленую" энергетику и перераспределение цепочек снабжения.