Підкаже кого звільнити: у Франції створюють чатбот для директорів компаній

Один із найпопулярніших стартапів Європи впроваджує генеративний штучний інтелект у світ фінансових директорів. Це французький стартап під назвою Pigment AI заснований на програмному забезпеченні OpenAI. Чат-бот інтегрується в електронні таблиці і інформаційні панелі, які використовуються для складання фінансових планів.

Програмне забезпечення розроблено для перегляду даних компанії надання відповідей на такі запитання, типу "Що мені зробити, щоб подвоїти свій дохід наступного року?", пише Вloomberg.

Також бот може підказати, чому поточні прогнозовані витрати на персонал вищі, ніж у затвердженому плані на рік. Проте він може порекомендувати скоротити витрати на персонал, або просто звільнити людей.

Видання зазначає, що багато компаній можуть зацікавитися цим зразком Pigment, оскільки він бере на себе нецікаву частину роботи.

Pigment вже тестує свою послугу ШІ з кількома клієнтами. Стартап залучив 164 мільйони доларів США з моменту заснування в 2019 році, а минулогічний дохід компанії зріс у сім разів.

Поява ШІ вже відображається на роботі деяких світових компаній. До прикладу, американська корпорація IBM планує призупинити прийом людей на посади, які можуть бути замінені штучним інтелектом у найближчі роки.

В свою чергу, головний економіст корпорації Microsoft Майкл Шварц вважає, що штучний інтелект буде небезпечним у руках недобросовісних людей.

Загалом, майже чверть усіх робочих місць зміняться протягом наступних пʼяти років унаслідок впровадження штучного інтелекту, цифровізації та інших економічних розробок, таких як перехід на "зелену" енергетику та перерозподіл ланцюжків постачання.