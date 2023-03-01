Правительство Румынии назначило советником робота с искусственным интеллектом

Правительство Румынии на заседании 1 марта впервые в мире назначило почетным советником робота, благодаря которому должно будет получать информацию о мнениях в обществе по различным темам, представляющим общий интерес.

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Как отметил премьер-министр страны Николае Чукэ, проект ION представляет собой систему, которая использует искусственный интеллект для быстрого и автоматического сбора взглядов и мнений, в том числе недовольства, граждан, выражаемых в публичном пространстве.

По его словам, ION является на 100% румынским проектом - от проектирования до разработки программного обеспечения и создания аппаратной поддержки, что делает его предметом гордости и поводом для радости.

"Усилия исследователей и профессоров, увлеченных этой сферой, придают смысл искусственному интеллекту, поскольку человек, даже правительство, даже государственные институты не смогли бы услышать всех румын. Это также пример использования новейших технологий на госслужбе", - указал Чукэ.

Премьер считает, что задействование такого робота позволит решать и текущие, и будущие проблемы, поскольку ION обладает огромным потенциалом для обучения, и чем больше будет использоваться, тем больше знаний будет накапливаеть и тем "ближе будет к людям".

По словам Чукэ, запуск этого проекта был инициативой не правительства, а самих разработчиков. При этом глава правительства дал понять, что распространенное в стране имя для робота было выбрано не просто так, а в качестве зеркальной анаграммы слова "мы".

Он также продемонстрировал на заседании личное общение с ION, который попросил премьера "научить его быть румыном" и дать ему какие-то знания о Румынии. Чукэ заявил, что "Румыния - это красивая страна с красивыми людьми", в ответ на что робот сказал, что понял и принял услышанное.

Далее глава правительства спросил, чему робота могут научить румыны, на что тот пригласил граждан заходить на сайт ion.gov.ro, чтобы он "мог научиться представлять их, как в зеркале".

Как рассказал на пресс-конференции министр цифровизации и исследований Себастьян Бурдужа, ION будет принимать информацию из нескольких каналов. Помимо собственно текстовых сообщений, оставляемых на сайте, он будет учитывать сообщения в соцсетях, промаркированные тэгом "@ noi suntem ION". Отчеты, которые будет готовить искусственный интеллект, будут отправляться премьер-министру.

В то же время на пресс-конференции оказалось, что продемонстрированное "общение" главы правительства с ION было лишь "метафорой" и на самом деле пока не предполагается, что он будет давать обратную связь самим людям.

Однако чиновник заявил, что робота, представленного на заседании правительства, будут возить по стране, в частности на массовые мероприятия и в метро, где он сможет получать мнения граждан, высказанные ему в лицо. В ответ на вопрос, куда ION отправится в первую очередь, Бурдужа дал понять, что власти хотят сделать сюрприз.

По словам министра, проектом занимались специалисты ряда университетов и частные компании. Основной компанией, которая инициировала, организовала и координировала эту работу, стал румынский стартап Humans.ai.