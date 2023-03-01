Уряд Румунії призначив радником робота зі штучним інтелектом

Уряд Румунії на засіданні 1 березня вперше у світі призначив почесним радником робота, завдяки якому має отримувати інформацію про думки в суспільстві з різних тем, що становлять спільний інтерес.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Як зазначив прем'єр-міністр країни Ніколає Чуке, проект ION є системою, яка використовує штучний інтелект для швидкого та автоматичного збирання поглядів і думок, у тому числі невдоволення, громадян, які виражаються в публічному просторі.

За його словами, ION є на 100% румунським проектом - від проектування до розробки програмного забезпечення та створення апаратної підтримки, що робить його предметом гордості та приводом для радості.

"Зусилля дослідників і професорів, захоплених цією сферою, надають сенсу штучному інтелекту, оскільки людина, навіть уряд, навіть державні інститути не змогли б почути всіх румунів. Це також приклад використання новітніх технологій на держслужбі", - зазначив Чуке.

Прем'єр вважає, що задіяння такого робота дозволить вирішувати і поточні, і майбутні проблеми, оскільки ION має величезний потенціал для навчання, і чим більше використовуватиметься, тим більше знань накопичуватиме і тим "ближче буде до людей".

За словами Чуке, запуск цього проекту був ініціативою не уряду, а самих розробників. При цьому глава уряду дав зрозуміти, що поширене в країні ім'я для робота було обрано не просто так, а в якості дзеркальної анаграми слова "ми".

Він також продемонстрував на засіданні особисте спілкування з ION, який попросив прем'єра "навчити його бути румуном" та дати йому якісь знання про Румунію. Чуке заявив, що "Румунія - це гарна країна з гарними людьми", у відповідь на що робот сказав, що зрозумів і прийняв почуте.

Далі глава уряду запитав, чому робота можуть навчити румуни, на що той запросив громадян заходити на сайт ion.gov.ro, щоб він "міг навчитися представляти їх, як у дзеркалі".

Як розповів на прес-конференції міністр цифровізації та досліджень Себастьян Бурдужа, ION прийматиме інформацію з кількох каналів. Крім текстових повідомлень, що будуть залишатися на сайті, він буде враховувати повідомлення в соцмережах, промарковані тегом "@ noi suntem ION". Звіти, які готуватиме штучний інтелект, надсилатимуться прем'єр-міністру.

У той же час на прес-конференції виявилося, що продемонстроване "спілкування" глави уряду з ION було лише "метафорою" і насправді поки не передбачається, що він даватиме зворотній зв'язок самим людям.

Натомість чиновник заявив, що робота, представленого на засіданні уряду, возитимуть країною, зокрема на масові заходи та в метро, де він зможе отримувати думки громадян, висловлені йому "в обличчя". У відповідь на питання, куди ION вирушить насамперед, Бурдужа дав зрозуміти, що влада хоче зробити сюрприз.

За словами міністра, проектом займалися фахівці низки університетів та приватні компанії. Основною компанією, яка ініціювала, організувала та координувала цю роботу, став румунський стартап Humans.ai.