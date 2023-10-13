Самая плохая ситуация в Киеве. Интернет-провайдеры не готовы к блэкаутам, - Минцифры

В Украине только 37% абонентов фиксированных сетей интернета подключены к сетям на базе PON, которые устойчивы к длительным обесточениям. В Киеве этот показатель составляет всего 9%.

Об этом рассказал директор Департамента по развитию фиксированного интернета Минцифры Юрий Мацик в интервью Liga.NET .

Он напомнил, что в прошлом году была отменена пошлина на ввоз генераторов, аккумуляторов и других альтернативных источников генерации.

Интернет-провайдеры, по данным Минцифры, уже купили более 500 генераторов мощностью до 900 кВт, а также более 40 000 аккумуляторных батарей, к концу года в планах закупить еще 35 000.

План "Б" на случай отключений электроэнергии

В прошлом году президент Зеленский подписал указ о том, что все операторы должны поддерживать рабочими сети 72 часа без электроэнергии. В дополнение к этому Госспецсвязи к 1 сентября 2023 разработало требования по устойчивости сетей.

"Магистральные операторы эту норму выполняют, распределительные сети эту норму почти выполняют. Фиксированная сеть во время веерных отключений будет работать у половины абонентов, кто получает услугу по технологии PON (Passive optical network, пассивная оптическая сеть), которая работает в случае отключений электроэнергии. Основные игроки рынка обязуются развивать именно эту устойчивую к обесточиванию технологию", – объясняет Мацик.

Он отметил, что в целом по Украине на сегодняшний день только 37% абонентов фиксированных сетей имеют подключение к интернет-сетям на базе PON, которые устойчивы к длительным обесточениям.

"37% – это много или мало? В Киевской, Ровенской, Тернопольской областях это около 60%, а вот в Киеве – 9%, это критическая ситуация. С чем это связано? В насыщении старыми технологиями, не поддерживающими PON", – объясняет Мацик.

Сейчас, по его словам, Минцифра активно общается с киевскими операторами с просьбой более активно развивать сети, некоторые уже планируют обновление и активно принимают заявки на подключение новых сетей. В общей сложности прирост абонентов PON в Украине за прошлый год составил 28%.

Что советуют украинцам

Несмотря на готовность телеком-рынка, в Минцифре советуют каждому гражданину подготовиться к возможным обесточениям, чтобы оставаться на связи.

Первое, что следует сделать, — обеспечить дом интернетом устойчивым к длительным обесточениям.

"Для этого уточните у вашего провайдера, перешел ли он на энергосберегающие интернет-сети (xPON). Если нет, найдите ближайшего к вам провайдера, который сделал это, — и подайте заявку на подключение. Чтобы ускорить процесс, можно скооперироваться с соседями", – советует Мацик.

Следующий шаг – приобрести павербанк или другой источник бесперебойного питания для Wi-Fi-роутера.

"Даже когда оператор предоставляет интернет-доступ, дома вы должны самостоятельно позаботиться об электропитании роутера во время обесточений", - подчеркивает Мацик.

Отметим, украинцы постепенно готовятся к зиме, которая может быть даже сложнее предыдущей. Главной проблемой в прошлом году были регулярные отключения света, а главным решением этой проблемы были генераторы и мобильные зарядные станции, спрос на которые существенно вырос в прошлом году и остается высоким до сих пор. Как подготовиться к зимним отключениям света читайте в материале Delo.ua.

Источник фото: ua.depositphotos.com