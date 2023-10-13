Найгірша ситуація у Києві. Інтернет-провайдери не готові до блекаутів, - Мінцифри

В Україні лише 37% абонентів фіксованих мереж інтернету мають підключення до мереж на базі PON, які стійкі до тривалих знеструмлень. У Києві цей показник становить лише 9%.

Про це розповів директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Юрій Мацик в інтерв'ю Liga.NET.

Він нагадав, що торік було скасовано мито на ввезення генераторів, акумуляторів та інших альтернативних джерел генерації.

Інтернет-провайдери, за даними Мінцифри, вже купили понад 500 генераторів потужністю до 900 кВт, а також понад 40 000 акумуляторних батарей, до кінця року у планах закупити ще 35 000.

План "Б" на випадок знеструмлень

Торік президент Зеленський підписав указ про те, що всі оператори повинні підтримувати робочими мережі упродовж 72 годин без електроенергії. На додачу до цього Держспецзв'язку до 1 вересня 2023 року розробило вимоги щодо стійкості мереж.

"Магістральні оператори цю норму виконують, розподільчі мережі цю норму майже виконують. Фіксована мережа під час віялових відключень працюватиме у половини абонентів, з яких перевагу мають ті, хто отримує послугу за технологією PON (Passive optical network, пасивна оптична мережа), яка працює у разі вимкнень електроенергії. Основні гравці ринку зобовʼязуються розвивати саме цю стійку до знеструмлень технологію", – пояснює Мацик.

Він зауважив, що загалом по Україні на сьогодні лише 37% абонентів фіксованих мереж мають підключення до інтернет-мереж на базі PON, які стійкі до тривалих знеструмлень.

"37% – це багато чи мало? У Київській, Рівненській, Тернопільській областях це близько 60%, а от у Києві – 9%, це критична ситуація. З чим це повʼязано? У насиченні старими технологіями, які не підтримують PON", – пояснює Мацик.

Зараз, за його словами, Мінцифра активно спілкується з київськими операторами з проханням активніше розвивати мережі, деякі вже планують оновлення й активно приймають заявки на підключення нових мереж. Загалом приріст абонентів PON в Україні за минулий рік становив 28%.

Що радять українцям

Попри готовність телеком-ринку, у Мінцифрі радять кожному громадянину підготуватися до можливих знеструмлень, щоб залишатися на звʼязку.

Перше, що варто зробити, — забезпечити дім інтернетом стійким до тривалих знеструмлень.

"Для цього уточніть у вашого провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі (xPON). Як ні, знайдіть найближчого до вас провайдера, який зробив це, — і подайте заявку на підключення. Щоб прискорити процес, можна скооперуватися із сусідами", – радить Мацик.

Наступний крок — придбати павербанк або інше джерело безперебійного живлення для Wi-Fi-роутера.

"Навіть коли оператор надає інтернет-доступ, вдома ви маєте самостійно потурбуватись про електроживлення роутера під час знеструмлень", - підкреслює Мацик.

Зауважимо, українці поступово готуються до зими, котра може бути навіть складнішою за попередню. Головною проблемою торік були регулярні відключення світла, а головним розв'язання цієї проблеми генератори та мобільні зарядні станції, попит на які суттєво зріс торік та залишається високим досі. Як підготуватися до зимових відключень світла, читайте в матеріалі Delo.ua.

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