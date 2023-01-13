СБУ предотвратила попытки взлома государственной электронной системы в области строительства

Группа злоумышленников пыталась легализовать незаконные застройки через взлом Единой государственной электронной системы в сфере строительства, а также выдавали поддельные сертификаты аттестации архитекторов. СБУ разоблачила и остановила попытку взлома системы.

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Об этом 13 января сообщил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, передает пресс-служба спецслужбы.

Как выяснила спецслужба, к организации сделок причастны высокопоставленные должностные лица Национального союза архитекторов Украины. Злоумышленники пытались незаконно получить деньги через подделку и продажу разрешительных документов представителям строительного бизнеса.

В частности, выявили следующие махинации: незаконная регистрация объектов, имеющих нарушение государственных строительных норм, а также схема выдачи поддельных сертификатов профессиональной аттестации архитекторов. При этом "архитектором" можно было сделать любого.

Для реализации схемы представитель Национального союза архитекторов передал подконтрольному третьему лицу свой электронный ключ для входа в электронную систему и редактирование данных бывших архитекторов из АР Крым.

Во время обысков по местам жительства и работы дельцов правоохранители обнаружили:

печати органов власти, а также отдельных субъектов ведения хозяйства в сфере строительства и архитектуры;

компьютерную технику и другие цифровые носители с доказательствами преступных действий.

"Мы вовремя разоблачили незаконные схемы и не позволили злоумышленникам сломать государственную электронную систему. Речь идет не об обычном киберзломе, а о преступлениях, которые могли бы привести к очень серьезным последствиям в будущем… Они смогли бы узаконить сотни возведенных "проблемных" застроек" с нарушением действующих требований и стандартов. А это – риск техногенных аварий и других чрезвычайных ситуаций. А значит – и риск для тысяч украинцев", - резюмировал Витюк.

Для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения виновных к ответственности продолжается досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 361 и ч. 3 ст. 362.

Напомним, накануне глава командования киберзащиты Франции (COMCYBER) генерал Эймерик Боннемизон заявил, что украинская система киберзащиты на фоне постоянных атак из России перешла на новую ступень обороны, совершив "революцию в системе киберзащиты".