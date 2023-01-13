СБУ запобігла спробам зламу державної електронної системи у галузі будівництва

Група зловмисників намагалася легалізувати незаконні забудови через злам Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, а також видавали підроблені сертифікати атестації архітекторів. СБУ викрила і зупинила спробу зламу системи.

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Про це 13 січня повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, передає пресслужба спецслужби.

Як з'ясувала спецслужба, до організації оборудок причетні високопосадовці Національної спілки архітекторів України. Зловмисники намагались незаконно отримати гроші через підробку та продаж дозвільних документів представникам будівельного бізнесу.

Зокрема, виявили такі махінації: незаконна реєстрація об’єктів, які мають порушення державних будівельних норм, а також - схема видачі підроблених сертифікатів професійної атестації архітекторів. При цьому "архітектором" можна було зробити будь-кого.

Для реалізації схеми представник Національної спілки архітекторів передав підконтрольній третій особі свій електронний ключ для входу в електронну систему і редагування даних колишніх архітекторів з АР Крим.

Під час обшуків за місцями проживання і роботи ділків правоохоронці виявили:

печатки органів влади, а також окремих суб’єктів господарювання у сфері будівництва та архітектури;

комп’ютерну техніку та інші цифрові носії інформації з доказами злочинних дій.

"Ми вчасно викрили незаконні схеми і не дозволили зловмисникам зламати державну електронну систему. Мова йде не про звичайний кіберзлам, а про злочини, які могли б призвести до дуже серйозних наслідків у майбутньому… Вони змогли б узаконити сотні "проблемних" забудов, які були зведені з порушенням чинних вимог і стандартів. А це – ризик техногенних аварій та інших надзвичайних ситуацій. А значить – і ризик для тисяч українці", — резюмував Вітюк.

Для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності наразі триває досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 361 та ч. 3 ст. 362.

Нагадаємо, напередодні голова командування кіберзахисту Франції (COMCYBER) генерал Еймерік Боннемізон заявив, що українська система кіберзахисту на тлі постійних атак з Росії перейшла на новий щабель оборони, здійснивши "революцію в системі кіберзахисту".