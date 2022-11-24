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- IT и Телеком
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Связь в Украине постепенно восстанавливается, в ряде областей еще есть трудности
Связь в Украине постепенно восстанавливается после атаки РФ на энергосистему, но трудности еще есть в пяти областях страны.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Самая лучшая ситуация с работой базовых станций в Винницкой, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Сумской, Черкасской и Черновицкой областях. В Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях до сих пор имеем трудности. Энергетики работают без остановки, чтобы поскорее восстановить электроэнергию. Вместе с ней постепенно возвращается и связь" , - отметил он.
Министр добавил, что телеком-компании точечно продолжают работать на генераторах.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, российские террористические атаки на объекты электроэнергетики 23 ноября привели к полному обесточиванию некоторых регионов. Известно, что для массированного ракетного удара 23 ноября российские войска использовали 70 крылатых ракет. Из них воздушные силы ВСУ ликвидировали 50 ракет.