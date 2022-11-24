Связь в Украине постепенно восстанавливается, в ряде областей еще есть трудности

Связь в Украине постепенно восстанавливается после атаки РФ на энергосистему, но трудности еще есть в пяти областях страны.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Самая лучшая ситуация с работой базовых станций в Винницкой, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Сумской, Черкасской и Черновицкой областях. В Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях до сих пор имеем трудности. Энергетики работают без остановки, чтобы поскорее восстановить электроэнергию. Вместе с ней постепенно возвращается и связь" , - отметил он.

Министр добавил, что телеком-компании точечно продолжают работать на генераторах.

Напомним, российские террористические атаки на объекты электроэнергетики 23 ноября привели к полному обесточиванию некоторых регионов. Известно, что для массированного ракетного удара 23 ноября российские войска использовали 70 крылатых ракет. Из них воздушные силы ВСУ ликвидировали 50 ракет.