Зв’язок в Україні поступово відновлюється, у низці областей ще є труднощі

Зв’язок в Україні поступово відновлюється після атаки РФ на енергосистему, але труднощі ще є у п’яти областях країни.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Найкраща ситуація з роботою базових станцій у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях. У Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях досі маємо труднощі. Енергетики працюють без упину, щоб скоріше відновити електроенергію. Разом з нею поступово повертається і зв’язок", - зазначив він.

Міністр додав, що телеком-компанії точково продовжують працювати на генераторах.

Нагадаємо, російські терористичні атаки на об'єкти електроенергетики 23 листопада призвели до повного знеструмлення деяких регіонів. Відомо, що для масованого ракетного удару 23 листопада російські війська використали 70 крилатих ракет. З них Повітряні сили ЗСУ ліквідували 50 ракет.