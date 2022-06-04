Twitter прошел антимонопольный контроль по сделке с Маском на $44 млрд

Илон Маск может беспрепятственно приобрести социальную сеть Twitter в рамках предлагаемой сделки на $44 млрд, так как компания успешно прошла антимонопольную проверку США. Об этом сообщает Bloomberg.

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При этом сделку еще должны одобрить акционеры Twitter, также она должна пройти другие проверки регулирующих органов США.

В информационном агентстве считают, что может пройти еще несколько месяцев, прежде чем Twitter сможет полностью перейти под контроль Маска. Дело в том, что миллиардер продолжает искать дополнительное финансирование для дорогостоящей покупки.

Регулирующие органы уже проверили Маска в отношении того, как он обрабатывал документы для сделки. В апреле Комиссия по ценным бумагам и биржам США направила Маску запрос с просьбой предоставить информацию о сроках раскрытия информации о его доле в Twitter и типе подачи документов.

Отметим, для миллиардера Илона Маска Twitter — дорогостоящее приобретение. Поэтому он решил продать часть своих акций выбранной группе покупателей ради финансирования сделки.

25 апреля он сообщил, что купил Twitter за 44 миллиарда долларов, однако вскоре стало известно о приостановке сделки по покупке соцсети.