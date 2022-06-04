Twitter пройшов антимонопольний контроль за угодою з Маском на $44 млрд

Ілон Маск може безперешкодно придбати соціальну мережу Twitter у рамках запропонованої угоди на $44 млрд, оскільки компанія успішно пройшла антимонопольну перевірку США. Про це повідомляє Bloomberg.

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При цьому угоду ще мають ухвалити акціонери Twitter, також вона має пройти інші перевірки регулюючих органів США.

В інформаційному агентстві вважають, що він може пройти ще кілька місяців, перш ніж Twitter зможе повністю перейти під контроль Маска. Справа в тому, що мільярдер продовжує шукати додаткове фінансування для дорогої покупки.

Регулюючі органи вже перевірили Маска щодо того, як він обробляв документи для угоди. У квітні Комісія з цінних паперів і бірж США направила Маску запит з проханням надати інформацію про терміни розкриття інформації про його частку в Twitter і тип подачі документів.

Зазначимо, для мільярдера Ілона Маска Twitter — дороге придбання. Тому він вирішив продати частину своїх акцій обраній групі покупців заради фінансування угоди.

25 квітня він повідомив, що купив Twitter за 44 мільярди доларів, проте незабаром стало відомо про припинення угоди з купівлі соцмережі.