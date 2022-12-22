Украинцы смогут бесплатно освоить блокчейн: Минцифры запускает курс криптограмотности

Министерство цифровой трансформации запускает бесплатный базовый курс по криптограмотности для украинцев.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Уже несколько лет команда Минцифры активно работает над запуском рынка виртуальных активов. Это станет мощным стимулом для развития цифровой экономики. И готовность украинского общества к этому играет важную роль. Наша цель – научить украинцев грамотно использовать криптоактивы", - отметил Федоров.

По его словам, программу разработали эксперты форсайта "Виртуальные активы 2030". Она предполагает обучение в формате тренажера:

100 часов теории и практики;

работа над реальными кейсами на имеющихся платформах;

два формата: самостоятельное обучение и факультатив.

"Работая над реальными кейсами в разных экосистемах, узнаете, что такое крипта и как ею пользоваться. А главное, какие возможности для бизнеса и людей это открывает", - подчеркнул министр.

Программа стартует в феврале. Курс будет опубликован на портале "Дія. Цифровое образование".

Для предварительной регистрации нужно заполнить форму по этой ссылке .

Курс реализуется в сотрудничестве с крупнейшей европейской криптобиржей из Украины WhiteBIT, Filecoin Foundation for the Decentralized Web, а также Atlantis.wоrld.

Напомним, криптовалютная биржа WhiteBIT и оператор мобильной связи lifecell предоставили пользователям доступ к сервисам платформы криптобиржи даже в условиях отсутствия интернет-соединения и с кнопочного телефона. Для этого объединили блокчейн-экосистему с коммуникационными услугами.

Недавно также мировая криптобиржа и блокчейн-экосистема Binance объявила о начале сотрудничества с мобильным оператором "Киевстар". В рамках этого партнерства пользователи "Киевстар", интересующиеся инновациями, блокчейном, инвестициями и финансовыми продуктами, получат доступ к широкому кругу криптовалютных возможностей.

Кроме того, криптобиржу Binance интегрировали в мобильное приложение "Дія". Это позволит пользователям проходить верификацию за несколько минут.