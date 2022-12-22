Українці зможуть безоплатно опанувати блокчейн

Міністерство цифрової трансформації запускає безоплатний базовий курс із криптограмотності для українців.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Вже кілька років команда Мінцифри активно працює над запуском ринку віртуальних активів. Це стане потужним стимулом для розвитку цифрової економіки. І готовність українського суспільства до цього грає важливу роль. Наша мета — навчити українців грамотно використовувати криптоактиви", - зазначив Федоров.

За його словами, програму розробили експерти форсайту «Віртуальні активи 2030». Вона передбачає навчання у форматі тренажера:

100 годин теорії та практики;

робота над реальними кейсами на наявних платформах;

два формати: самостійне навчання та як факультатив у ЗВО.

"Працюючи над реальними кейсами в різних екосистемах, дізнаєтеся, що таке крипта та як нею користуватися. А головне — які можливості для бізнесу та людей це відкриває", - підкреслив міністр.

Програма стартує в лютому. Курс буде опублікован на порталі "Дія.Цифрова освіта".

Для попередньої реєстрації треба заповнити форму за цим посиланням.

Курс реалізується у співпраці з найбільшою європейською криптобіржею з України WhiteBIT, Filecoin Foundation for the Decentralized Web, а також Аtlаntіs.wоrld.

Нагадаємо, криптовалютна біржа WhiteBIT та оператор мобільного зв'язку lifecell дали можливість користувачам мати доступ до сервісів платформи криптобіржі навіть в умовах відсутності інтернет-з’єднання та з кнопкового телефону. Для цього об'єднали блокчейн-екосистему з комунікаційними послугами.

Нещодавно також світова криптобіржа та блокчейн-екосистема Binance оголосила про початок співробітництва із мобільним оператором “Київстар”. У межах цього партнерства користувачі "Київстар", які цікавляться інноваціями, блокчейном, інвестиціями та фінансовими продуктами, отримають доступ до широкого кола криптовалютних можливостей.

Крім того, криптобіржу Binance інтегрували в мобільний застосунок "Дія". Це дозволить користувачам проходити верифікацію за декілька хвилин.