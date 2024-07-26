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Украинские стартапы могут получить инвестиции от Великобритании: как это сделать
Технологический сектор Великобритании является самым большим в Европе по объему инвестиций, а стоимость лондонской технологической экосистемы превышает 600 миллиардов фунтов стерлингов.
Об этом сообщает Минцифры.
Выход на рынок Британии для украинских стартапов открывает новые возможности для поиска партнеров, привлечения инвестиций и заключения выгодных контрактов.
В ведомстве отметили, что для того чтобы заинтересовать британские фонды своим проектом, нужно построить модель работы с уменьшением затрат и максимальной эффективностью. Также следует собрать финансовую отчетность и бизнес-план, подготовить документы об интеллектуальной собственности и другой корпоративной документации, ведь инвестору нужна прозрачность.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Стартапам советуют продемонстрировать, что их продукт пользуется спросом и может продаваться. Будет плюсом, если стартап ранее уже привлекал средства от государственных фондов, фондов узкого управления или корпоративных фондов (например, Google for Startups).
Важно и то, что инвесторы должны знать о стартапе по крайней мере за 6 12 месяцев перед началом раунда это повысит их уверенность в продукте.
Вместе с 1991 Accelerator Минцифры помогает украинским стартапам выйти на британский рынок через запуск Investment Accelerator в рамках проекта UK-Ukraine TechBridge. Месяц назад 20 украинских стартапов, прошедших Investment Accelerator, представили свои проекты британским инвесторам на конференции London Tech Week.
Проект UK-Ukraine TechBridge Investment Accelerator реализуется в 1991 году Accelerator при поддержке Минцифры и Украинского фонда стартапов, способствуя интеграции украинских стартапов в международное технологическое сообщество и привлечению инвестиций из Великобритании.
Напомним, на днях Украинский стартап в сфере психологии Rozmova (международное название Clearly ) получил финансирование от Google по инициативе Google for Startups Ukraine Support Fund.
Кроме этого, Google объявил об отборе первых украинских стартапов для финансирования в рамках инициативы по поддержке развития украинской стартап-экосистемы в условиях войны Фонд поддержки от Google предоставит каждому из отобранных стартапов $100 тысяч для масштабирования их проектов и создания основы для послевоенного восстановления Украины.
Источник фото: ua.depositphotos.com