Українські стартапи можуть отримати інвестиції від Британії: як це зробити

Технологічний сектор Великої Британії є найбільшим у Європі за обсягом інвестицій, а вартість лондонської технологічної екосистеми перевищує 600 мільярдів фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє Мінцифри.

Вихід на ринок Британії для українських стартапів відкриває нові можливості для пошуку партнерів, залучення інвестицій та укладення вигідних контрактів.

У відомстві зазначили, що для того, щоб зацікавити британські фонди своїм проектом, потрібно побудувати модель роботи зі зменшенням витрат та максимальною ефективністю. Також слід зібрати фінансову звітність та бізнес-план, підготувати документи про інтелектуальну власність та іншу корпоративну документацію, адже інвестору потрібна прозорість.

Стартапам радять продемонструвати, що їхній продукт має попит і може продаватися. Буде плюсом якщо стартап раніше вже залучав кошти від державних фондів, фондів вузького скерування або корпоративних фондів (наприклад, Google for Startups).

Важливим є і те, що інвестори повинні знати про стартап принаймні за 6 12 місяців перед початком раунду це підвищить їхню впевненість у продукті

Разом з 1991 Accelerator, Мінцифри допомагає українським стартапам вийти на британський ринок через запуск Investment Accelerator у межах проєкту UK-Ukraine TechBridge. Місяць тому 20 українських стартапів, що пройшли Investment Accelerator, презентували свої проєкти британським інвесторам на конференції London Tech Week.

Проєкт UK-Ukraine TechBridge Investment Accelerator реалізується 1991 Accelerator за підтримки Мінцифри та Українського фонду стартапів, сприяючи інтеграції українських стартапів у міжнародну технологічну спільноту та залученню інвестицій з Великої Британії.

Додамо, днями Український стартап у сфері психології Rozmova (міжнародна назва Clearly) отримав фінансування від Google через ініціативу Google for Startups Ukraine Support Fund.

Окрім цього, Google оголосив про відбір перших українських стартапів для фінансування в рамках ініціативи з підтримки розвитку української стартап-екосистеми в умовах війни. Фонд підтримки від Google надасть кожному з відібраних стартапів по $100 тисяч для масштабування їхніх проєктів та створення основи для післявоєнного відновлення України.

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