Украинское приложение попало в пятерку премии Webby Awards. Среди участников – Netflix и Google

Приложение "Виртуальный ЛитМузей" от Харьковского литературного музея попало в пятерку номинантов премии Webby Awards, которой отмечают лучших создателей Интернет-контента. Об этом сообщили на официальной странице музея в Facebook.

"Виртуальный ЛитМузей" соревновался за место в номинации из почти 14 тысяч претендентов.

На этот конкурс подавали свои проекты такие гиганты интертеймента, как HBO, Netflix, Google, Apple TV.

"Онлайн платформа "Виртуальный ЛитМузей" попала в пятерку лучших в мире приложений в категории "Приложения, децентрализованные приложения и программное обеспечение - искусство, культура и события" (Apps, dApps and Software - Art, Culture, and Events), - поделились новостью в музее.

Украинская команда в следующем этапе сразится за две награды: Webby и Webby People's Voice. Победителя первой номинации будет выбирать представители Академии, а за The Webby People's Voice Award будут голосовать онлайн все желающие.

Премия Webby Awards – это награда, ежегодно вручаемая за достижения в Интернете Международной академией цифровых искусств и наук. Судейский орган состоит из более трех тысяч экспертов и технологических новаторов.

Категории, в которых соревнуются соискатели номинации, отмечают лучших создателей Интернет-контента. веб-сайты, реклама и СМИ, онлайн-фильмы и видео, мобильные сайты и программы, социальные сети.

Напомним, украинское образовательное приложение Headway четыре раза подряд попало на главный экран App Store в США как App of the Day.

Пользователи в США, открывая App Store 19, 24, 31 января и 30 марта, первыми видели логотип и название украинского приложения.

Отметим, правительство Австралии запретило TikTok для госслужащих. До этого подобные запреты появились в США, Канаде, Великобритании, Новой Зеландии, Дании, Бельгии, в странах считают, что Пекин может использовать приложение для сбора данных пользователей.