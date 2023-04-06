Український додаток потрапив в п’ятірку премії Webby Awards. Серед учасників - Netflix і Google

Застосунок "Віртуальний ЛітМузей" від Харківського літературного музею потрапив до п'ятірки номінантів премії Webby Awards, якою відзначають найкращих творців Інтернет-контенту. Про це повідомили на офіційній сторінці музею у Facebook.

"Віртуальний ЛітМузей" змагався за місце в номінації з майже 14 000 претендентів.

На цей конкурс подавали свої проєкти такі гіганти інтертейменту як HBO, Netflix, Google, Apple TV.

“Онлайн платформа “Віртуальний ЛітМузей” потрапила у пʼятірку найкращих в світі застосунків у категорії "Додатки, децентралізовані додатки та програмне забезпечення – мистецтво, культура та події" (Apps, dApps and Software – Art, Culture, and Events) премії Webby Awards”, - поділилися новиною в музеї.

Українська команда в наступному етапі змагатиметься за дві нагороди: Webby та Webby People's Voice. Переможця першої номінації обиратиме представники Академії, а за The Webby People’s Voice Award голосуватимуть онлайн усі бажаючі.

Премія Webby Awards – це нагорода, яку кожного року вручають за досягнення в Інтернеті Міжнародною академією цифрових мистецтв і наук. Суддівський орган складається з понад трьох тисяч експертів та технологічних новаторів.

Категорії, в яких змагаються претенденти на номінацію, відзначають найкращих творців Інтернет-контенту. веб-сайти, рекламу та ЗМІ, онлайн-фільми та відео, мобільні сайти та програми, соціальні мережі.

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Користувачі в США, відкриваючи App Store 19, 24, 31 січня та 30 березня, першим бачили логотип та назву українського додатку.

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