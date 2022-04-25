В ФБР назвали главную угрозу для кибербезопасности США

Главной угрозой для Соединенных Штатов Америки в плане кибербезопасности является Китайская Народная Республика (КНР).

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Об этом в ходе интервью телеканалу CBS News заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй.

По его словам, масштабы хакерских атак со стороны властей КНР в настоящее время беспрецедентны.

"Самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся как страна с точки зрения контрразведки, исходит от Китайской Народной Республики и особенно от Коммунистической партии Китая", — сказал Рэй.

По его словам, кибератаки нацелены на инновации, коммерческие секреты, интеллектуальную собственность Соединенных Штатов Америки.

Рэй подчеркнул, что хакерская программа Китая масштабнее, "чем у любых других крупных стран вместе взятых".

"Они украли больше личных и корпоративных данных американцев, чем все страны вместе взятые", — отметил Рэй.

Чиновник заявил, что киберугрозы со стороны Пекина нацелены на все сектора американской экономики "от сельского хозяйства до авиации, от высоких технологий до здравоохранения".

В то же время глава ФБР добавил, что его бюро каждые 12 часов открывает новые расследования, связанные с деятельностью Китая.

"Количество таких расследований существенно превышает цифру в две тысячи. Этим занимаются все 56 наших отделений на местах, и я могу заверить, что это не потому, что у наших агентов недостаточно других дел. Это показатель того, насколько серьезна угроза", — заявил Рэй.

При этом он не утверждает, что Россия усилила кибератаки в связи с агрессией в Украину.

"Я не уверен, что могу сказать, что они увеличили (число кибератак – Delo.ua), но, безусловно, они продолжали то, что делали годами. И перспектива того, что это станет более разрушительным и более серьезным, — это то, за чем мы пристально наблюдаем", – резюмировал директор ФБР.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация может готовить серию мощных кибератак против стран, которые поддерживают Украину.

Напомним, на энергетическую инфраструктуру Украины с начала войны с Россией было осуществлено больше 200 тысяч кибератак. При этом за весь 2021 год сфера энергетики пережила 900 тысяч таких атак.