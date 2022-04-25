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IT и Телеком
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В ФБР назвали главную угрозу для кибербезопасности США

В ФБР назвали главную угрозу для кибербезопасности США

Главной угрозой для Соединенных Штатов Америки в плане кибербезопасности является Китайская Народная Республика (КНР).

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Об этом в ходе интервью телеканалу CBS News заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй.

По его словам, масштабы хакерских атак со стороны властей КНР в настоящее время беспрецедентны.

"Самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся как страна с точки зрения контрразведки, исходит от Китайской Народной Республики и особенно от Коммунистической партии Китая",  сказал Рэй.

По его словам, кибератаки нацелены на инновации, коммерческие секреты, интеллектуальную собственность Соединенных Штатов Америки.

Рэй подчеркнул, что хакерская программа Китая масштабнее, "чем у любых других крупных стран вместе взятых".

"Они украли больше личных и корпоративных данных американцев, чем все страны вместе взятые",  отметил Рэй.

Чиновник заявил, что киберугрозы со стороны Пекина нацелены на все сектора американской экономики "от сельского хозяйства до авиации, от высоких технологий до здравоохранения".

В то же время глава ФБР добавил, что его бюро каждые 12 часов открывает новые расследования, связанные с деятельностью Китая.

"Количество таких расследований существенно превышает цифру в две тысячи. Этим занимаются все 56 наших отделений на местах, и я могу заверить, что это не потому, что у наших агентов недостаточно других дел. Это показатель того, насколько серьезна угроза",  заявил Рэй.

При этом он не утверждает, что Россия усилила кибератаки в связи с агрессией в Украину.

"Я не уверен, что могу сказать, что они увеличили (число кибератак Delo.ua), но, безусловно, они продолжали то, что делали годами. И перспектива того, что это станет более разрушительным и более серьезным,  это то, за чем мы пристально наблюдаем", – резюмировал директор ФБР.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация может готовить серию мощных кибератак против стран, которые поддерживают Украину.

Напомним, на энергетическую инфраструктуру Украины с начала войны с Россией было осуществлено больше 200 тысяч кибератак. При этом за весь 2021 год сфера энергетики пережила 900 тысяч таких атак.

Автор:
Дмитрий Нарожный