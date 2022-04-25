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В ФБР назвали головну загрозу для кібербезпеки США
Головною загрозою для Сполучених Штатів Америки щодо кібербезпеки є Китайська Народна Республіка (КНР).
Про це під час інтерв'ю телеканалу CBS News заявив директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей.
За його словами, масштаби хакерських атак з боку влади КНР в даний час безпрецедентні .
"Найбільша загроза, з якою ми стикаємося як країна з точки зору контррозвідки, походить від Китайської Народної Республіки і особливо від Комуністичної партії Китаю" , – сказав Рей.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За його словами, кібератаки мають на меті інновації, комерційні секрети, інтелектуальну власність Сполучених Штатів Америки.
Рей підкреслив , що хакерська програма Китаю масштабніша, "ніж у будь-яких інших великих країн разом узятих".
"Вони вкрали більше особистих та корпоративних даних американців, ніж усі країни разом узяті" , – зазначив Рей.
Чиновник заявив , що кіберзагрози з боку Пекіна націлені на всі сектори американської економіки "від сільського господарства до авіації, від високих технологій до охорони здоров'я".
У той же час глава ФБР додав, що його бюро кожні 12 годин відкриває нові розслідування, пов'язані з діяльністю Китаю.
" Кількість таких розслідувань істотно перевищує цифру в дві тисячі. Цим займаються всі 56 наших відділень на місцях, і я можу запевнити, що це не тому, що у наших агентів недостатньо інших справ. Це показник того, наскільки серйозна загроза" , - Заявив Рей .
При цьому він не стверджує , що Росія посилила кібератаки у зв'язку з агресією в Україну.
"Я не впевнений, що можу сказати, що вони збільшили (кібератак - Delo . ua ), але, безперечно, вони продовжували те, що робили роками. І перспектива того, що це стане більш руйнівним та серйознішим, - це те, за чим ми уважно спостерігаємо" , - резюмував директор ФБР.
Раніше повідомлялося, що Російська Федерація може готувати серію потужних кібератак проти країн, що підтримують Україну.
Нагадаємо, на енергетичну інфраструктуру України з початку війни з Росією було здійснено понад 200 тисяч кібератак. При цьому за весь 2021 сфера енергетики пережила 900 тисяч таких атак.