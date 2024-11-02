1 ноября в приложении "Резерв+" произошел технический сбой, вероятной причиной которого является начало бета-тестирования онлайн отсрочок.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

По ее словам, в приложении начали бета-тест онлайн отсрочок и ошибочно отправили тестовое оповещение другим пользователям. Поэтому в приложении наблюдалась повышенная активность, которая повлияла на его работу.

Также временно могут возникнуть сложности с авторизацией через BankID.

Черногоренко добавила, что в ближайшие часы доступ к авторизации будет восстановлен.

В Минобороны хотят превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК

Министерство обороны хочет превратить приложение для военнообязанных "Резерв+" в онлайн-ТЦК и планирует через него реализовывать онлайн-рекрутинг, оформление отсрочок и направление на ВЛК. Также в "Резерве+" должны быть все услуги, которые есть в ТЦК.

"Мы думаем о том, чтобы запустить добровольное направление на ВЛК по запросу человека, чтобы не ходить брать бумажку. Мы думаем запустить онлайн-рекрутинг, если человек хочет мобилизоваться добровольно, а также отсрочку для многодетных семей и студентов", — отметила Черногоренко.

Добавим, в октябре в приложении "Резерв+" заработал сервис рекрутинга, позволяющий украинцам найти для себя оптимальную вакансию в армии среди тысяч разных вариантов.