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У застосунку "Резерв+" стався технічний збій

У застосунку "Резерв+" стався технічний збій
У застосунку "Резерв+" стався технічний збій

1 листопада у застосунку "Резерв+" стався технічний збій, ймовірною причиною якого є початок бета-тестування онлайн відстрочок.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словами, у застосунку розпочали бета-тест онлайн відстрочок і помилково надіслали тестове сповіщення іншим користувачам. Через це у застосунку спостерігалася підвищена активність, яка вплинула на його роботу.

Також тимчасово можуть бути складнощі з авторизацією через BankID.

Черногоренко додала, що протягом найближчих годин доступ до авторизації буде відновлено.

У Міноборони хочуть перетворити "Резерв+" на онлайн-ТЦК

Міністерство оборони хоче перетворити додаток для військовозобов'язаних "Резерв+" на онлайн-ТЦК і планує через нього реалізовувати онлайн-рекрутинг, оформлення відстрочок та направлення на ВЛК. Також в "Резерв+" мають бути всі послуги, які є в ТЦК.

"Ми думаємо про те, щоб запустити добровільне направлення на ВЛК за запитом людини, щоб не ходити брати папірець. Ми думаємо запустити онлайн-рекрутинг, якщо людина хоче мобілізуватися добровільно, а також відстрочку для багатодітних сімей та студентів", - зауважила Черногоренко.

Додамо, у жовтні у застосунку "Резерв+" запрацював сервіс рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську серед тисяч різних варіантів. 

Автор:
Тетяна Гойденко