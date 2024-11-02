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У застосунку "Резерв+" стався технічний збій
1 листопада у застосунку "Резерв+" стався технічний збій, ймовірною причиною якого є початок бета-тестування онлайн відстрочок.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
За її словами, у застосунку розпочали бета-тест онлайн відстрочок і помилково надіслали тестове сповіщення іншим користувачам. Через це у застосунку спостерігалася підвищена активність, яка вплинула на його роботу.
Також тимчасово можуть бути складнощі з авторизацією через BankID.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Черногоренко додала, що протягом найближчих годин доступ до авторизації буде відновлено.
У Міноборони хочуть перетворити "Резерв+" на онлайн-ТЦК
Міністерство оборони хоче перетворити додаток для військовозобов'язаних "Резерв+" на онлайн-ТЦК і планує через нього реалізовувати онлайн-рекрутинг, оформлення відстрочок та направлення на ВЛК. Також в "Резерв+" мають бути всі послуги, які є в ТЦК.
"Ми думаємо про те, щоб запустити добровільне направлення на ВЛК за запитом людини, щоб не ходити брати папірець. Ми думаємо запустити онлайн-рекрутинг, якщо людина хоче мобілізуватися добровільно, а також відстрочку для багатодітних сімей та студентів", - зауважила Черногоренко.
Додамо, у жовтні у застосунку "Резерв+" запрацював сервіс рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську серед тисяч різних варіантів.