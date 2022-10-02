В Украине первая ОВА интегрировала "Дія.Підпис"

Львовская областная военная администрация первая в Украине интегрировала "Дія.Підпис", что позволит гражданам подавать обращение в ОВА в режиме онлайн. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Теперь на сайте Львовской ОВА доступны 3 новых инструмента электронной демократии:

обращение с наложением "Дія.Підпис";

консультации;

запросы на публичную информацию.

Раньше, чтобы подать обращение в администрацию, нужно было написать его от руки или распечатать, подписать, а затем отсканировать и отправить на email.

После интеграции с "Дією" достаточно только войти на сайт Львовской ОВА, указать данные о себе, суть обращения и подписать документ с помощью "Дія.Підпис".

"Теперь не нужно набирать обращение на компьютере, печатать на принтере, подписывать собственноручно, сканировать и отправлять на электронный адрес облгосадминистрации. Достаточно в разделе "контакты" выбрать "подать е-обращение", вписать информацию в соответствующие окна и наложить цифровую подпись", – подчеркнули в ОВА.

В ОВА отмечают, что новый функционал е-консультаций позволит администрации инициировать консультации с жителями области или бизнесом для повышения их вовлеченности в публичное управление.

Напомним, ранее lifecell запустил регистрацию номеров через приложение "Дія". Абоненты оператора могут зарегистрировать свой номер в приложении “Мой lifecell” с помощью цифровых документов в приложении “Дія”.