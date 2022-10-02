В Україні перша ОВА інтегрувала "Дія.Підпис"

Львівська обласна військова адміністрація перша в Україні інтегрувала "Дія.Підпис", що дозволить громадянам подавати звернення у ОВА в режимі онлайн. Про це повідомила пресслужба адміністрації.

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Тепер на сайті Львівської ОВА доступні 3 нові інструменти електронної демократії:

звернення з накладанням "Дія.Підпису";

консультації;

запити на публічну інформацію.

Раніше, щоб подати звернення до адміністрації, потрібно було написати його від руки або видрукувати, підписати, а тоді відсканувати та надіслати на email.

Після інтеграції з "Дією" достатньо лише увійти на сайт Львівської ОВА, вказати дані про себе, суть звернення та підписати документ за допомогою "Дія.Підпису".

"Тепер не потрібно набирати звернення на комп’ютері, друкувати на принтері, підписувати власноруч, сканувати і врешті відправляти на електронну адресу облдержадміністрації. Достатньо в розділі "контакти" обрати "подати е-звернення", вписати інформацію у відповідні вікна та накласти цифровий підпис", - підкреслили в ОВА.

В ОВА зазаначають, що новий функціонал е-консультацій дозволить адміністрації ініціювати консультації з мешканцями області чи бізнесом, задля підвищення їх залученості до публічного врядування.

Нагадаємо, раніше lifecell запустив реєстрацію номерів через додаток "Дія". Абоненти оператора можуть зареєструвати свій номер у застосунку “Мій lifecell” за допомогою цифрових документів у додатку “Дія”.