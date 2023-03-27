YouControl интегрировался с сайтом "Миротворец": что отвечают недовольным

IT-компания YouControl решила добавить в свою аналитическую систему, содержащую данные обо всех юридических лицах и физлицах-предпринимателях, данные со скандального сайта "Миротворец", содержащего информацию об украинских и иностранных гражданах, которые в тот или иной период были посчитаны авторами сайта врагами Украины, и соответствующие обвинения в их адрес.

"Отныне в системе YouControl будут отображаться данные с "Миротворца" - самого полного в Украине реестра преступников против национальной безопасности. Информация уже доступна при проверке физических лиц и в API", - сообщил на своей странице в Facebook основатель и директор YouControl Сергей Мильман.

По его словам, непосредственно на YouControl будет отображаться только самая важная информация для идентификации личности, однако будет доступна и ссылка на соответствующую страницу на "Миротворце" для более детального изучения.

"Сотрудничество с клиентами или партнерами этой базы может в первую очередь нести репутационные риски, особенно в условиях полномасштабного вторжения. Для отдельных видов деятельности, преимущественно в финансовом секторе, связи с лицами из "Миротворца" могут стать основанием для отказа в предоставлении услуг ", – отметил Мильман.

Кроме того, как указал он, попадание контрагента в базу может свидетельствовать о нарушении им законодательства Украины, в частности, о финансировании терроризма или распространении оружия массового уничтожения.

"Для удобства пользователей мы адаптировали поиск всех вариантов фамилии, имени и отчества, в том числе среди альтернативных имен. Благодаря этому вы сможете легко находить необходимые данные, даже в случае ошибок в написании или транслитерации", - добавил руководитель YouControl.

При этом он отметил, что включение лиц в реестр "Миротворца" происходит именно по инициативе его авторов и общественных деятелей, поэтому может быть субъективным, однако и такая оговорка не устроила недовольных решением YouControl комментаторов поста Мильмана.

"Цель YouControl - анализ информации о субъектах хозяйствования и отдельных физических лицах с целью предупреждения рисков деловых и других связей с ними на основе источников открытых данных. В первую очередь - официальных, а также других актуальных источников, которыми фактически пользуются сотрудники правоохранительных органов, финансового сектора, расследователи и так далее", - пояснил он.

По словам Мильмана, YouControl не предоставляет собственных характеристик или ярлыков в отношении какого-либо лица, содержащегося в системе: использование соответствующих данных для принятия управленческих, финансовых, организационных и каких-либо других решений, "осуществляется пользователями исключительно по своему усмотрению".

"Этот источник уже много лет используется правоохранителями, комлаенс-офицерами банков, журналистами и гражданами Украины. "Миротворец" советуют использовать НБУ и Финмон", - снова заявил он, подчеркнув, что существуют и "официальные письма" с рекомендациями последних органов использовать "Миротворец".

При этом глава компании сравнил "ошибки" о занесении лиц на "Миротворец" с ошибками, "в том числе сознательными", которые делают государственные регистраторы в государственных реестрах, но подчеркнул, что проверять необходимо любую информацию.

Напомним, что существующий с 2014 года сайт "Миротворец" еще в мае 2016 года требовали закрыть европейские страны: тогда на нем были обнародованы списки журналистов, получавших "аккредитацию" от представителей "ДНР". Закрыть ресурс и привлечь к ответственности его авторов требовала и уполномоченная по правам человека Валерия Лутковская. Во время скандала сайт объявил о закрытии, но затем возобновил работу. В полицию по поводу этого ресурса обращалась позже и ее преемница Людмила Денисова, однако он до сих пор работает.

Основателем сайта считается бывший глава (2015-2016) Луганской обладминистрации и бывший заместитель министра (2016-2019) по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, также его активно популяризировал экс-нардеп Антон Геращенко, долгое время являвшийся советником, а впоследствии заместителем министра внутренних дел.