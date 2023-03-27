YouControl інтегрувався з сайтом "Миротворець": що відповідають незадоволеним

ІТ-компанія YouControl вирішила додати до своєї аналітичної системи, що містить дані про усіх юридичних осіб та фізосіб-підприємців, дані з скандального сайту "Миротворець", який містить інформацію про українських та іноземних громадян, які в той чи інший період вважаються авторами сайту ворогами України, та відповідні звинувачення щодо них.

"Відтепер в системі YouControl відображатимуться дані з "Миротворця" - найповнішого в Україні реєстру злочинців проти національної безпеки. Інформація вже доступна при перевірці фізичних осіб і в API", - повідомив на своїй сторінці у Facebook засновник та директор YouControl Сергій Мільман.

За його словами, безпосередньо на YouControl відображатиметься лише найважливіша інформація для ідентифікації особи, але буде доступне і посилання на відповідну сторінку на "Миротворці" для більш детального вивчення.

"Співпраця з клієнтами чи партнерами з цієї бази може в першу чергу нести репутаційні ризики, особливо в умовах повномасштабного вторгнення. Для окремих видів діяльності, переважно у фінансовому секторі, зв'язки з особами з "Миротворця" можуть стати підставою для відмови в наданні послуг", - зазначив Мільман.

Крім того, як вказав він, потрапляння контрагента до бази може свідчити про порушення ним законодавства України, зокрема про фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

"Для зручності користувачів ми адаптували пошук серед всіх варіантів прізвища, ім'я та по батькові, у тому числі серед альтернативних імен. Завдяки цьому ви зможете легко знаходити необхідні дані, навіть у випадку помилок у написанні чи транслітерації", - додав керівник YouControl.

При цьому він зауважив, що включення осіб в реєстр "Миротворця" відбувається саме за ініціативою його авторів і громадських діячів, тож може бути суб'єктивним, але й таке застереження не влаштувало незадоволених рішенням YouControl коментаторів посту Мільмана.

"Метою YouControl є аналіз інформації щодо суб’єктів господарювання та окремих фізичних осіб з метою попередження ризиків ділових та інших зв’язків із ними на основі джерел відкритих даних. В першу чергу – офіційних, а також інших актуальних джерел, якими фактично користуються співробітники правоохоронних органів, фінансового сектору, розслідувачі тощо", - пояснив він.

За словами Мільмана, YouControl не надає власних характеристик або ярликів щодо будь-якої особи, що міститься в системі: використання відповідних даних для прийняття управлінських, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, "здійснюється користувачами виключно на свій власний розсуд".

"Це джерело вже багато років використовується правохоронцями, комлаєнс-офіцерами банків, журналістами та громадянами України. "Миротворець" радять використовувати НБУ та Фінмон", - ще раз заявив він, наголосивши, що існують і "офіційні листи" з рекомендаціями останніх органів використовувати "Миротворець".

При цьому очільник компанії порівняв "помилки" щодо занесення осіб на "Миротворець" з помилками, "в тому числі свідомими", які роблять державні реєстратори в державних реєстрах, але наголосив, що перевіряти необхідно будь-яку інформацію.

Нагадаємо, що сайт "Миротворець", що існує з 2014 року, ще у травні 2016 року вимагали закрити європейські країни: тоді на ньому було оприлюднено списки журналістів, які отримували "акредитацію" від представників "ДНР". Закрити ресурс та притягти до відповідальності його вимагала й уповноважена з прав людини Валерія Лутковська. Під час скандалу сайт оголосив про закриття, але згодом поновив роботу. До поліції з приводу цього ресурсу зверталася й її наступниця Людмила Денісова, але він досі працює.

Засновником сайта вважається колишній голова (2015-2016) Луганської обладміністрації та колишній заступник міністра (2016-2019) з питань окупованих територій Георгій Тука, також його активно популярізував екснардеп Антон Геращенко, що довгий час був радником, а згодом заступником міністра внутрішніх справ.