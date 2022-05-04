YouTube закроет свое приложение Go

Команда YouTube заявила, что отказывается от облегченной альтернативы Go основному приложению видеосервиса из-за невостребованности. Об этом сообщил engadget.

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YouTube запустил приложение Go в 2016 году для пользователей с нестабильной связью и техническими слабыми гаджетами. Go бы альтернативой основному приложению YouTube.

Но с тех пор YouTube внес ряд улучшений производительности в основное приложение. В результате оно стало эффективнее работать на устройствах начального уровня и с медленными сетями. Теперь пользователям Go рекомендуют загрузить основное приложение, которое, в отличие от облегченной версии, позволяет людям комментировать, публиковать, создавать контент и использовать темную тему.

Первоначально YouTube Go был доступен в Индии и Индонезии, а затем в 2017 году вышел из стадии бета-тестирования и стал широко доступным. В 2018 году YouTube сделал его доступным более чем в 130 странах.

Ранее генеральный директор YouTube Сьюзан Войчицки рассказала про планы по добавлению функций NFT для расширения инноваций на видеоплатформе. Это решение в значительной степени поможет создателям контента использовать новые технологии на платформе.

С декабря 2021 года в Украине начала действовать программа YouTube Shorts Fund — она предусматривает оплату креативных и уникальных коротких видео.