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YouTube закриє свою програму Go
Команда YouTube заявила, що відмовляється від полегшеної версії Go через незатребуваність. Про це повідомив engadget.
YouTube запустив програму Go у 2016 році для користувачів з нестабільним зв'язком та технічними слабкими гаджетами. Go був альтернативою основному додатку YouTube.
Але з того часу YouTube вніс ряд покращень продуктивності в основну програму. В результаті вона стала ефективніше працювати на пристроях початкового рівня та з повільними мережами. Тепер користувачам Go рекомендують завантажити основну програму, яка, на відміну від полегшеної версії, дозволяє людям коментувати, публікувати, створювати контент та використовувати темну тему.
Спочатку YouTube Go був доступний в Індії та Індонезії, а потім у 2017 році вийшов зі стадії бета-тестування та став широко доступним. У 2018 році YouTube зробив його доступним більш ніж у 130 країнах.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше генеральний директор YouTube Сьюзан Войчицькі розповіла про плани додавання функцій NFT для розширення інновацій на відеоплатформі. Це рішення значно допоможе творцям контенту використовувати нові технології на платформі.
З грудня 2021 року в Україні почала діяти програма YouTube Shorts Fund – вона передбачає оплату креативних та унікальних коротких відео.