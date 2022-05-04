YouTube закриє свою програму Go

Команда YouTube заявила, що відмовляється від полегшеної версії Go через незатребуваність. Про це повідомив engadget.

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YouTube запустив програму Go у 2016 році для користувачів з нестабільним зв'язком та технічними слабкими гаджетами. Go був альтернативою основному додатку YouTube.

Але з того часу YouTube вніс ряд покращень продуктивності в основну програму. В результаті вона стала ефективніше працювати на пристроях початкового рівня та з повільними мережами. Тепер користувачам Go рекомендують завантажити основну програму, яка, на відміну від полегшеної версії, дозволяє людям коментувати, публікувати, створювати контент та використовувати темну тему.

Спочатку YouTube Go був доступний в Індії та Індонезії, а потім у 2017 році вийшов зі стадії бета-тестування та став широко доступним. У 2018 році YouTube зробив його доступним більш ніж у 130 країнах.

Раніше генеральний директор YouTube Сьюзан Войчицькі розповіла про плани додавання функцій NFT для розширення інновацій на відеоплатформі. Це рішення значно допоможе творцям контенту використовувати нові технології на платформі.

З грудня 2021 року в Україні почала діяти програма YouTube Shorts Fund – вона передбачає оплату креативних та унікальних коротких відео.