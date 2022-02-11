В YouTube добавят функции NFT для новых форм заработка на видеоплатформе

Генеральный директор YouTube Сьюзан Войчицки рассказала про планы по добавлению функций NFT для расширения инноваций на видеоплатформе. Это решение в значительной степени поможет создателям контента использовать новые технологии на платформе.

Об этом она сообщила в своём ежегодном письме с изложением приоритетов компании.

Войчицки ожидает, что интеграция функций NFT невзаимозаменяемых токенов (цифровых документов, удостоверяющих права на что-либо, в случае с этой площадкой — на видеоконтент) поможет укрепить и улучшить опыт авторов и поклонников контента на платформе.

В последнее время YouTube стремится предложить создателям контента новые способы заработка на платформе, помимо рекламы.

"Прошлый год в мире криптовалют, невзаимозаменяемых токенов (NFT) и даже децентрализованных автономных организаций (DAO) высветил ранее невообразимую возможность укрепить связь между создателями и их поклонниками. Мы всегда сосредоточены на расширении экосистемы YouTube, чтобы помочь авторам извлечь выгоду из новых технологий, включая такие вещи, как NFT, продолжая при этом укреплять и улучшать опыт, который создатели и поклонники получают на YouTube", — заявила Сьюзан Войчицки.

Она не уточнила, как именно функции NFT будут интегрированы с площадкой YouTube.

YouTube присоединяется к Twitter, который уже разрешил людям размещать NFT в качестве фотографий профиля. Конкуренция между акциями NFT усиливается, поскольку Instagram, принадлежащий Meta Platforms, также работает над аналогичным предложением.

Также в компании рассматривают Web3, новую итерацию Всемирной паутины на основе блокчейна, в качестве источника вдохновения для расширения инноваций на платформе. Web3 — набор технологий на основе блокчейна, которые должны лечь в основу новой итерации интернета, который будет отличаться от нынешней модели интернета, в которой на протяжении последних двух десятилетий доминируют Google и несколько других технологических гигантов.

Сообщается также, что видеохостинг будет совершенствоваться в таких сферах, как игры, покупки, музыка и короткометражные фильмы. Также Войчицки отметила, что YouTube Shorts с момента запуска в конце 2020 года набрал более 5 трлн просмотров.

Кроме того, как сообщается в блоге YouTube, на платформе могут появиться в ближайший год такие функции:

совместные прямые трансляции, которые смогут вести сразу несколько пользователей;

сортировка комментариев с привязкой к определенному моменту времени в видео;

перемотка видеозаписи, транслируемой на ТВ, с помощью смартфона;

приобретение спонсорства на ютюб-канале для другого зрителя во время трансляции.

Напомним, из $4,7 млн NFT, которыми обменялись более 500 тысяч покупателей и трейдеров, 75% объектов стоили не дороже $15, и только 1% объектов более чем $1,6 тысячи.

Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка NFT, которое провели ученые из Лондонского университета, изучившие 6,1 млн сделок с июня 2017 года по апрель 2021 года.

Напомним, ранее в Украине запустился NFT-маркетплейс ArtBay, где можно будет покупать или продавать картины художников, фотографии и прочие объекты искусства в виде цифровых токенов. Все онлайн-торги организованы в партнерстве с антикварной галереей ARS Kerylos. Кроме того, изначально несколько NFT выставил сооснователь проекта Юрий Сак.