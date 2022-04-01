В Airbus ищут замену российскому титану для производства самолетов

Авиакомпания Airbus SE начала поиск альтернативных источников титана, чтобы отсутствие доступа к этому металлу не помешало плану по увеличению производства самолетов.

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Об этом заявил директор по продажам в Европе Airbus SE Воутер Ван Верш, передает Bloomberg.

По словам Верша, к середине 2023 года компания планирует увеличить выпуск узкофюзеляжных самолетов A32 до 65 единиц в месяц.

При этом, как отметил топ-менеджер, на Россию приходилась примерно половина всех поставок титана, что создает потенциальные риски для компании.

"Мы очень внимательно изучаем это, чтобы понять, как мы можем гарантировать, что это не повлияет на нашу цепочку поставок и наше наращивание. На данный момент нет никаких проблем", – отметил Ван Верш во время встречи Airlines for Europe в Брюсселе.

Как отмечает издание, Airbus намерен увеличить темпы сборки с нынешних 40 с лишним единиц в месяц, чтобы извлечь выгоду из спроса на самолеты A320. Компания стремится восстановить объемы производства до Covid 19, а затем увеличить их.

Однако полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года поставило под угрозу поставки титана как для производителя, так и для его поставщиков.

В настоящее время производитель из Тулузы, Франция, получает около половины титановой губки из России, и ключевые поставщики, такие как производитель двигателей Safran SA, также зависят от этого.

В Bloomberg добавили, что на данный момент Европейский Союз разрешил Airbus продолжать покупать российский титан, в то время как американский конкурент Boeing Co. заявил, что прекратит закупки.

Ранее сообщалось, что Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) приостановило действие всех сертификатов, если их владелец находится или проживает в России или иным образом подпадает под санкции.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим, в этот же день Верховная Рада объявила военное положение.