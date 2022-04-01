В Airbus шукають заміну російському титану для виробництва літаків

Авіакомпанія Airbus SE розпочала пошук альтернативних джерел титану, щоб відсутність доступу до цього металу не завадила плану збільшення виробництва літаків.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив директор із продажу в Європі Airbus SE Воутер Ван Верш, передає Bloomberg.

За словами Верша, до середини 2023 року компанія планує збільшити випуск вузькофюзеляжних літаків A32 до 65 одиниць на місяць.

При цьому, як зазначив топменеджер, на Росію припадала приблизно половина всіх постачань титану, що створює потенційні ризики для компанії.

"Ми дуже уважно вивчаємо це, щоб зрозуміти, як ми можемо гарантувати, що це не вплине на наш ланцюжок поставок і наше нарощування. Наразі немає жодних проблем", – зазначив Ван Верш під час зустрічі Airlines for Europe у Брюсселі.

Як зазначає видання, Airbus має намір збільшити темпи збирання з нинішніх 40 з лишком одиниць на місяць, щоб отримати вигоду з попиту на літаки A320. Компанія прагне відновити обсяги виробництва до Covid-19, а потім піднятися вище.

Однак повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року поставило під загрозу постачання титану як виробника, так і його постачальників.

В даний час виробник з Тулузи, Франція отримує близько половини титанової губки з Росії, і ключові постачальники, такі як виробник двигунів Safran SA, також залежать від цього.

У Bloomberg додали, що зараз Європейський Союз дозволив Airbus продовжувати купувати російський титан, тоді як американський конкурент Boeing Co. заявив, що припинить закупівлю.

Раніше повідомлялося, що Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) призупинило дії всіх сертифікатів, якщо їхній власник перебуває або проживає в Росії або іншим чином підпадає під санкції.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

У зв'язку з цим, цього ж дня Верховна Рада оголосила воєнний стан.