АМКУ вычитал "Укрзализныцю" за создание искусственного ограничения для участия в ее тендерах

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал "Укрзализныце" пересмотреть практику по установлению отдельных, не предусмотренных законодательством условий для участников тендеров и соблюдать принципы свободной конкуренции и норм конкурентного законодательства.

Об этом сообщил глава АМКУ Павел Кириленко.

"Обязательные к рассмотрению рекомендации предоставили "Укрзализныце" на сегодняшнем заседании — так АМКУ отреагировал на заявление Ассоциации украинских банков на действия АО "Укрзализныця" и ее структурных подразделений", — говорится в сообщении на Facebook.

По его словам, речь шла о практике установления УЗ отдельных, не предусмотренных законодательством условий для участников тендеров. В частности, в тендерной документации прописаны требования, в соответствии с которыми банковские гарантии могут выдаваться только банками с определенными рейтингами и показателями.

"Эти требования приводят к тому, что из сотни банковских учреждений, имеющих лицензию Нацбанка на осуществление такой деятельности, только 19 могут участвовать в соответствующих тендерах "Укрзализныци"", – пояснил Кириленко.

Поэтому АМКУ своим решением рекомендовал УЗ пересмотреть эту практику и соблюдать принципы свободной конкуренции и норм конкурентного законодательства.

Отмечается, что о рассмотрении этих рекомендаций и принятых мерах "Укрзализныця" должна уведомить АМКУ в 30-дневный срок со дня их получения.

О чем говорилось в заявлении Ассоциации украинских банков

Согласно сообщению пресс-службы АУБ, 5 июня 2024 года состоялась рабочая встреча с представителями ассоциации, правления "Укрзализныци" и топ-менеджментом коммерческих банков.

Основным вопросом встречи был отказ филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" сотрудничать с малыми банками по предоставлению банковских гарантий.

"Укрзализныця" выдвигает требования, позволяющие предоставлять гарантии только крупным системно важным банкам или банкам с высокими международными рейтингами. Малые банки считают эти требования дискриминационными, поскольку они ограничивают их участие в тендерных процедурах", — говорится в сообщении АУБ.

Кроме того, представители малых банков также выразили свою обеспокоенность по поводу дискриминационных условий, которые ставят их в невыгодное положение по сравнению с крупными банками. Они подчеркнули, что статус "системно важного банка" не должен являться единственным критерием для предоставления банковских гарантий, поскольку это нарушает принципы свободной конкуренции.

Со своей стороны представители "Укрзализныци" отметили, что такие требования направлены на уменьшение рисков и обеспечение надежности финансовых гарантий. Они подчеркнули, что имеют негативный опыт сотрудничества с малыми банками, не всегда выполняющими свои обязательства.

По мнению представителей банков, требования "Укрзализныци" ограничивают участие малых банков в тендерных процедурах, что нарушает принципы свободной конкуренции.

"Банковское сообщество считает, что требования "Укрзализныци" противоречат антимонопольному законодательству и ограничивают возможности малых банков предоставлять свои услуги", — заявили в АУБ.

После обсуждения участники договорились обратиться от имени Ассоциации украинских банков официальным письмом к руководству "Укрзализныци" и АМКУ с просьбой пересмотреть дискриминационные требования и обеспечить равные условия для всех банковских учреждений.