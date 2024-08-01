АМКУ незадоволений "Укрзалізницею" через створення штучного обмеження для участі в її тендерах

Антимонопольний комітет України (АМКУ) рекомендував "Укрзалізниці" переглянути практику щодо встановлення окремих, не передбачених законодавством, умов для учасників тендерів та дотримуватися принципів вільної конкуренції і норм конкурентного законодавства.

Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

"Обов’язкові до розгляду рекомендації надали "Укрзалізниці" на сьогоднішньому засіданні – так АМКУ відреагував на заяву Асоціації українських банків на дії АТ "Укрзалізниця" та її структурних підрозділів", - йдеться в його повідомленні на Facebook.

За його словами, йшлося про практику встановлення УЗ окремих, не передбачених законодавством, умов для учасників тендерів. Зокрема, у тендерній документації прописані вимоги, відповідно до яких банківські гарантії можуть видаватися лише банками з певними рейтингами та показниками.

"Ці вимоги призводять до того, що із сотні банківських установ, які мають ліцензію Нацбанку на здійснення такої діяльності, лише 19 можуть брати участь у відповідних тендерах "Укрзалізниці", - пояснив Кириленко.

Тож АМКУ своїм рішенням рекомендував УЗ переглянути цю практику та дотримуватися принципів вільної конкуренції і норм конкурентного законодавства.

Зазначається, що про розгляд цих рекомендацій та вжиті заходи "Укрзалізниця" має повідомити АМКУ у 30-денний строк з дня їх отримання.

Про що йшлося у заяві Асоціації українських банків

Згідно з повідомленням пресслужби АУБ, 5 червня 2024 року відбулася робоча зустріч з представниками асоціації, правління "Укрзалізниці" та топ-менеджментом комерційних банків.

Основним питанням зустрічі була відмова Філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" співпрацювати з малими банками щодо надання банківських гарантій.

"Укрзалізниця висуває вимоги, які дозволяють надавати гарантії лише великим системно важливим банкам або банкам з високими міжнародними рейтингами. Малі банки вважають ці вимоги дискримінаційними, оскільки вони обмежують їхню участь у тендерних процедурах", - йдеться в повідомленні АУБ.

Крім того, представники малих банків також висловили своє занепокоєння щодо дискримінаційних умов, які ставлять їх у невигідне становище порівняно з великими банками. Вони наголосили, що статус "системно важливого банку" не повинен бути єдиним критерієм для надання банківських гарантій, оскільки це порушує принципи вільної конкуренції.

Зі свого боку, представники "Укрзалізниці" зазначили, що такі вимоги спрямовані на зменшення ризиків і забезпечення надійності фінансових гарантій. Вони підкреслили, що мають негативний досвід співпраці з малими банками, які не завжди виконують свої зобов’язання.

На думку представників банків, вимоги "Укрзалізниці" обмежують участь малих банків у тендерних процедурах, що порушує принципи вільної конкуренції.

"Банківська спільнота вважає, що вимоги "Укрзалізниці" суперечать антимонопольному законодавству та обмежують можливості малих банків надавати свої послуги", - заявили в АУБ.

Після обговорення учасники домовилися звернутися від імені Асоціації українських банків офіційним листом до керівництва "Укрзалізниці" та АМКУ з проханням переглянути дискримінаційні вимоги та забезпечити рівні умови для всіх банківських установ.