Цифровизация пересечения границы: водители могут использовать приложение eCherha на телефоне

Водители грузовиков, пересекающих международный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе Украины и Польши, теперь смогут пользоваться приложением eCherha на телефоне. Раньше записаться в электронную очередь можно было только на сайте.

Об этом сообщил Анатолий Камирный, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

По его словам, удобство eCherha при пересечении границы уже оценили тысячи водителей грузовиков. Официально проект стартовал в декабре прошлого года. И за это время записались в электронную очередь и проехали через пункт пропуска около 55 тысяч грузовиков.

"Украина системно работает над цифровизацией порядка пересечения границы. Уникальный бесплатный сервис позволяет водителям планировать свои поездки, а значит – экономить время и деньги", – отметил Комирный.

Загрузить eCherha на телефон уже можно в App Store (для операционной системы iOS) или в Google Play (для Android).

В приложении водитель оперативно получает push-сообщение:

свой статус в очереди

продвижение очереди

время заезда в пункт пропуска.

Для входа в программу водители должны использовать пароль и логин, которыми пользуются для авторизации на сайте echerha.gov.ua. Пользователи также могут продолжить или отменить свою запись, оставить обращение и прочитать последние новости о проекте.

Приложение также будет удобно для польских водителей, пересекающих украинский пункт пропуска по электронной очереди. Для их комфорта добавлен польский язык. Кроме того, на сайте уже доступна видеоинструкция на польском языке "Как стать в очередь?".

В настоящее время приложение доступно на трех языках: украинском, польском и английском.

"Воспользоваться eCherha могут международные перевозчики грузов, пересекающих границу через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". Заезд в сервисные зоны для пользователей не обязателен. Водитель сам выбирает где и как ждать пересечения границы", - подчеркнул Комирный.

Отметим, что eCherha была запущена 12 декабря на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе.

Напомним, Кабинет министров Украины работает над расширением пропускной способности западной границы. Правительство рассматривает и построение новых пунктов пропусков, и модернизацию уже имеющихся вместе с подъездными путями.