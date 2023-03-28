Цифровізація перетину кордону: водії можуть користуватись застосунком eCherha на телефоні

Водії вантажівок, які перетинають міжнародний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні України та Польщі, відтепер зможуть користуватись застосунком eCherha на телефоні. Раніше записатися в електронну чергу можна було лише на сайті.

Про це повідомив Анатолій Комірний, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

За його словами, зручність єЧерги при перетині кордону вже оцінили тисячі водіїв вантажівок. Офіційно проєкт стартував у грудні минулого року. І за цей час записалися у електронну чергу та проїхали через пункт пропуску майже 55 тисяч вантажівок.

"Україна системно працює над цифровізацією порядку перетину кордону. Унікальний безкоштовний сервіс дозволяє водіям планувати свої поїздки, а отже – заощаджувати час і гроші", – зазначив Комірний.

Завантажити eCherha на телефоні вже можна у App Store (для операційної системи iOS) чи у Google Play (для Android).

У застосунку водій оперативно отримує push-повідомлення про:

свій статус в черзі

просування черги

час заїзду до пункту пропуску.

Для входу в програму водії мають використовувати той самий пароль та логін, якими користуються для авторизації на сайті echerha.gov.ua. Користувачі також мають можливість продовжити чи скасувати свій запис, залишити звернення команді розробки і прочитати останні новини про проєкт.

Застосунок також буде зручним для польських водіїв, що перетинають український пункт пропуску за електронною чергою. Для їх комфорту додана польська мова. Крім того, на сайті вже доступна відеоінструкція польською мовою "Як стати в чергу?".

Наразі застосунок доступний трьома мовами: українською, польською та англійською.

"Скористатись єЧергою можуть міжнародні перевізники вантажів, що перетинають кордон через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Заїзд до сервісних зон для користувачів єЧерги не обов’язковий. Водій сам обирає де і як чекати перетину кордону", - підкреслив Комірний.

Зазначимо, єЧерга була запущена 12 грудня на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні.

Кабінет міністрів України працює над розширенням пропускної здатності західного кордону. Уряд розглядає і побудову нових пунктів пропусків, і модернізацію вже наявних разом із під'їзними шляхами.