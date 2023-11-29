Евроконтроль продлил финподдержку "Украэроруха" на 2024 год

Европейская организация по безопасности аэронавигации решила продлить на 2024 год работу Европейского фонда добровольной аэронавигационной солидарности. Об этом сообщил в Facebook директор госпредприятия "Украэрорух" Андрей Ярмак.

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"Постоянной комиссией Евроконтроля было принято историческое решение о продлении функционирования Европейского фонда добровольной аэронавигационной солидарности на 2024 год для поддержки Украины и Молдовы!" – написал он.

Указанный фонд, напомним, был создан в объеме 46,5 миллиона евро год назад и призван обеспечить осуществление операционной деятельности "Украэроруха" и создать предпосылки возобновления услуг в воздушном пространстве страны после завершения военных действий.

"Мы активно работаем над возможностями быстрого послевоенного восстановления аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины, что является ключевым условием для начала полетов гражданской авиации. Прежде всего, это сохранение предприятия и инфраструктуры, коллектива и его профессиональных навыков", - отметил Ярмак.

По его словам, решением о продлении работы Фонда аэронавигационной солидарности украинская авиация получила мощный сигнал подтверждения того, что Украина не останется одна в своей тяжелой борьбе.

Сохранение "Украэроруха" в условиях войны

Необходимость создания указанного фонда в Евроконтроле объясняли отсутствием финансирования для "Украэроруха" со стороны Украины (поскольку все имеющиеся средства ее госбюджета направлены на военные нужды для победы в войне с Россией, являющейся предпосылкой восстановления гражданской авиации), исчерпанностью довоенных резервов ГП и невозможностью при таких условиях финансировать его деятельность в кредит.

Отметим, что 30 мая 2022 года Госавиаслужба Украины одобрила разработанный "Украэрорухом" план скорейшего восстановления работы в течение первого периода восстановления с минимально возможными объемами, учитывающий полный спектр взаимосвязанных сфер, включая безопасность и охрану, инфраструктуру, персонал, оборудование, процедуры и прочие мероприятия.

24 ноября 2022 года Евроконтроль договорился с "Украэрорухом" о совместном плане действий по возобновлению аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины.

С марта эксперты "Украэроруха" были отправлены в Евроконтроль в совместную рабочую группу, инициировавшую несколько процессов, касающихся обучения персонала ГП, пересмотра концепции услуг связи, навигации и наблюдения в течение первого периода восстановления и в дальнейшем, а также разработки мер по соблюдению стандартов безопасности в ходе восстановления обслуживания в воздушном пространстве Украины.

Поддержание компетентности авиационных специалистов на должном уровне и обеспечение их готовности к дальнейшему быстрому возобновлению работы предусмотрено достичь путем онлайн-обучения и обучения на симуляторах в учебном центре Евроконтроля, Национальной школе гражданской авиации Франции и Маастрихтском центре контроля за полетами (Нидерланды).