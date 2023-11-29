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Євроконтроль продовжив фінпідтримку "Украероруху" на 2024 рік
Європейська організація з безпеки аеронавігації вирішила продовжити на 2024 рік роботу Європейського фонду добровільної аеронавігаційної солідарності. Про це повідомив у Facebook директор держпідприємства "Украерорух" Андрій Ярмак.
"Постійною комісією Євроконтролю було прийнято історичне рішення щодо продовження функціонування Європейського фонду добровільної аеронавігаційної солідарності на 2024 рік для підтримки України та Молдови!" - написав він.
Зазначений фонд, нагадаємо, був створений в обсязі 46,5 мільйона євро рік тому і покликаний забезпечити здійснення операційної діяльності "Украероруху" та створити передумови відновлення послуг у повітряному просторі країни після завершення військових дій.
"Ми активно працюємо над можливостями швидкого повоєнного відновлення аеронавігаційного обслуговування в повітряному просторі України, що є ключовою умовою для початку польотів цивільної авіації. Насамперед - це збереження підприємства та інфраструктури, колективу та його професійних навичок", - зазначив Ярмак.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
За його словами, рішенням про продовження роботи Фонду аеронавігаційної солідарності українська авіація отримала потужний сигнал підтвердження того, що Україна не залишиться сама у своїй важкій боротьбі.
Збереження "Украероруху" в умовах війни
Необхідність створення вказаного фонду в Євроконтролі пояснювали відсутністю фінансування для "Украерорух" з боку України (оскільки всі наявні кошти її державного бюджету було спрямовано на військові потреби задля перемоги у війні з Росією, що є передумовою відновлення цивільної авіації), вичерпаністю довоєнних резервів ДП та неможливістю за таких умов фінансувати його діяльність у кредит.
Зазначимо, що 30 травня 2022 року Державіаслужба України схвалила розроблений "Украерорухом" план якнайшвидшого відновлення робти протягом першого періоду відновлення з мінімально можливими обсягами, який враховує повний спектр взаємопов’язаних сфер, включаючи безпеку та охорону, інфраструктуру, персонал, обладнання, процедури та інші заходи.
24 листопада 2022 року Євроконтроль домовився з "Украерорухом" про спільний план дій з відновлення аеронавігаційного обслуговування в повітряному просторі України.
З березня експерти "Украероруху були відряджені до Євроконтролю у спільну робочу групу, яка ініціювала кілька процесів, що стосуються навчання персоналу ДП, перегляду концепції послуг зв’язку, навігації та спостереження протягом першого періоду відновлення та в подальшому, а також розробки заходів для дотримання стандартів безпеки під час відновлення обслуговування в повітряному просторі України.
Підтримання компетентності авіаційних спеціалістів на належному рівні та забезпечення їх готовності до подальшого швидкого відновлення роботи передбачено досягти шляхом онлайн-навчання та навчання на симуляторах в навчальному центрі Євроконтролю, Національній школі цивільної авіації Франції та Маастрихтському центрі контролю за польотами (Нідерланди).