Maersk рассказал, как будет работать с украинскими клиентами пока заблокированы черноморские порты

Датская транспортно-логистическая группа AP Moller–Maersk решила возобновить коммерческие и транспортные перевозки в Украину через Румынию и Польшу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Мы постоянно оцениваем ситуацию в Украине, чтобы свести к минимуму неудобства для наших клиентов и как можно быстрее вернуть услуги в нормальное русло. В свете последних событий компания Maersk может теперь подтвердить, что мы определили варианты коммерческих и транспортных перевозок в Украину и из Украины через Польшу или Румынию", - сообщает пресс-служба.

Согласно сообщению торговые перевозки в/из Украины будут строго под ответственность клиента. Варианты перевозки будут подлежать утверждению местным руководством, эксплуатационной осуществимости и дополнительным условиям.

Напомним, порты Украины остаются заблокированы с момента начала российской военной агрессии в феврале.

Перед этим британские компании, занимающиеся страхованием морских перевозок, добавили территориальные воды России и Украины в Черном и Азовском морях в список зон высокого риска.

Тогда страховщики посчитали районы Черного и Азовского морей регионами высокого риска для торговых судов из-за угрозы российской агрессии в отношении Украины.

Из-за российской агрессии в Украине в портах оказались заблокированы 4,5 млн тонн зерна, предназначенные на экспорт. В ООН считают, что это может усугубить глобальный продовольственный кризис.