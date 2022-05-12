Maersk розповів, як працюватиме з українськими клієнтами, поки заблоковані чорноморські порти

Данська транспортно-логістична група AP Moller-Maersk вирішила відновити комерційні та транспортні перевезення в Україну через Румунію та Польщу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"Ми постійно оцінюємо ситуацію в Україні, щоб звести до мінімуму незручності для наших клієнтів і якнайшвидше повернути послуги в нормальне русло. У світлі останніх подій компанія Maersk може тепер підтвердити, що ми визначили варіанти комерційних та транспортних перевезень в Україну та з України через Польщу чи Румунію", - повідомляє прес-служба.

Згідно з повідомленням, торгові перевезення в/з України будуть суворо під відповідальність клієнта. Варіанти перевезення підлягатимуть затвердженню місцевим керівництвом, експлуатаційної здійсненності та додатковим умовам.

Нагадаємо, порти України залишаються заблокованими з моменту початку російської військової агресії у лютому.

Перед цим британські компанії, що займаються страхуванням морських перевезень, додали територіальні води Росії та України у Чорному та Азовському морях до списку зон високого ризику.

Тоді страховики вважали райони Чорного та Азовського морів регіонами високого ризику для торгових судів через загрозу російській агресії щодо України.

Через російську агресію в Україні в портах заблоковано 4,5 млн тонн зерна, призначені на експорт. В ООН вважають , що це може посилити глобальну продовольчу кризу.