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Категория
Транспорт
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Молдова ввела новые правила для въезда: что изменилось

Пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное".
Пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" на украинско-молдавской границе. ГНСУ

Водители, планирующие въезд в Молдову, обязаны иметь при себе действующий сертификат технического осмотра транспортного средства.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Отмечается, что в действие вступила норма, обязывающая водителей иметь действующие сертификаты технического осмотра транспортного средства при въезде на территорию Молдовы (требование Правил дорожного движения, утвержденных Постановлением правительства Республики Молдова от 13.05.2009 №357).

В случае отсутствия этого документа, пограничники могут отказать в пропуске транспортного средства на территорию Молдовы.

В Госпогранслужбе просят граждан во время поездки учесть указанные изменения.

Напомним, с 1 ноября 2024 года водители, въезжающие в Польшу, должны иметь при себе уникальный регистрационный номер сообщения в RMPD в системе электронного надзора за транспортом (SENT) или заменяющий его документ.

Отметим, что Национальная налоговая администрация Польши с 13 января начала комплексную проверку транспортных сообщений в реестре международных автомобильных перевозок (RMPD).

Автор:
Светлана Манько