Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

--0,01

EUR

43,53

+0,21

Готівковий курс:

USD

42,80

42,75

EUR

44,20

44,00

Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Транспорт
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Молдова ввела нові правила для в'їзду: що змінилося

Пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне".
Пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" на українсько-молдовському кордоні. ДПСУ

Водії, які планують в’їзд до Молдови, зобов’язані мати при собі діючий сертифікат технічного огляду транспортного засобу.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Зазначається, що у дію вступила норма, яка зобов’язує водіїв з собою мати діючі сертифікати технічного огляду транспортного засобу під час в’їзду на територію Молдови (вимога Правил дорожнього руху, затверджених Постановою уряду Республіки Молдова від 13.05.2009 №357).

У разі відсутності цього документа прикордонники можуть відмовити у пропуску транспортного засобу на територію Молдови.

У Держприкордонслужбі просять громадян під час поїздки врахувати зазначенні зміни.

Нагадаємо, з 1 листопада 2024 року водії, що в'їжджають до Польщі, повинні мати при собі унікальний реєстраційний номер повідомлення до RMPD у системі електронного нагляду за транспортом (SENT) або документ, що його замінює.

Зауважимо, Національна податкова адміністрація Польщі з 13 січня почала комплексну перевірку транспортних повідомлень в реєстрі міжнародних автомобільних перевезень (RMPD).

Автор:
Світлана Манько