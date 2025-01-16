Молдова ввела нові правила для в'їзду: що змінилося

Водії, які планують в’їзд до Молдови, зобов’язані мати при собі діючий сертифікат технічного огляду транспортного засобу.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Зазначається, що у дію вступила норма, яка зобов’язує водіїв з собою мати діючі сертифікати технічного огляду транспортного засобу під час в’їзду на територію Молдови (вимога Правил дорожнього руху, затверджених Постановою уряду Республіки Молдова від 13.05.2009 №357).

У разі відсутності цього документа прикордонники можуть відмовити у пропуску транспортного засобу на територію Молдови.

У Держприкордонслужбі просять громадян під час поїздки врахувати зазначенні зміни.

Нагадаємо, з 1 листопада 2024 року водії, що в'їжджають до Польщі, повинні мати при собі унікальний реєстраційний номер повідомлення до RMPD у системі електронного нагляду за транспортом (SENT) або документ, що його замінює.

Зауважимо, Національна податкова адміністрація Польщі з 13 січня почала комплексну перевірку транспортних повідомлень в реєстрі міжнародних автомобільних перевезень (RMPD).